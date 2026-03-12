xs
สิงห์ออลสตาร์ จับมือ แพทย์ มธ. เตะบอลการกุศล ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สิงห์ออลสตาร์ นำทีมโดย ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 36 ปี ของคณะแพทย์ฯ “Goal of Giving เตะนี้เพื่อหมอ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วย ใช้ในการเรียนการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาแพทย์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น โดยในแมตช์นี้มีศิลปินดาราอย่าง เต๋า สมชาย เข็มกลัด, จอห์น บราโว่, บัวขาว บัญชาเมฆ, สมจิตร จงจอหอ, แทค ภรัณยู, ดีเจพุฒิ, หยวน ดราก้อนไฟว์ และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันอีกหลายคนมาร่วมเตะฟุตบอลการกุศล

ผลการแข่งขันคือทีมสิงห์ออลสตาร์ชนะไปด้วยสกอร์11-10 และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ คือกิจกรรม "ฟุตบอลคลินิก"โดยสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยมีโค้ชมืออาชีพ ได้แก่ อำนาจ แก้วเขียว, ทนงศักดิ์ ประจักกะตา, ชาตรี ฉิมทะเล และทวิชา พลอยกระโทก พร้อมด้วย 2 นักเตะชื่อดังอย่าง วาริส ชูทอง และ พุดทะวง สังวิไล มาร่วมลงสนามฝึกสอนและร่วมกิจกรรมกับน้องๆ อย่างใกล้ชิด

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ เริ่มจากกิจกรรมคลินิกฟุตบอลเยาวชน โดยสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ยกทีมสต๊าฟโค้ชมืออาชีพมาสอนทักษะให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบจังหวัดปทุมธานี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักเตะอาชีพ ต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลการกุศลระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นจากศิลปิน และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ETC










