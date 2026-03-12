ยกเหล็กผนึกสงขลาจัดศึกประเทศไทย หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับจังหวัดสงขลา และ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยครั้งนี้มีนักกีฬาจากในและต่างประเทศ เข้าร่วมรวม 615 คน ขณะที่จังหวัดสงขลา พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ และหวังใช้รายการนี้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังเจอน้ำท่วมใหญ่ ไปเมื่อปลายปีก่อน
ล่าสุด นายธีรวุฒิ เวทะธรรม รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาววิรียา วิปุลากร รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และนายสมโภชน์ ยิ้มพลอย ที่ปรึกษาและประธานฝ่ายจัดแข่งขันสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขัน 2 รายการดังกล่าว ที่ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569
นายธีรวุฒิ เวทะธรรม รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันต่อสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 1 รัฐวิสาหกิจ 1 สมาคมกีฬาเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาโครงการละ 4 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในห้วงปี 2568-2571 ปีละ 20 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 80 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม พัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคและสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา การโภชนาการและเพื่อสนับสนุนการค้นหา คัดเลือกและสร้างนักกีฬา ตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมพัฒนามุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
สำหรับการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่ กฟผ. ร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ นับเป็นวาระและโอกาสอันดีที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีศักยภาพและความพร้อมบริบูรณ์ทุกด้าน ทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นอย่างดียิ่ง จะได้ใช้โอกาสอันสำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านและพี่น้องชาวไทย ให้กลับมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ
พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬายกน้ำหนักที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทย โดยคัดเลือกตัวนักกีฬา เข้ามาเก็บตัวเสริมทีมชาติ เพื่อเผยแพร่กีฬายกน้ำหนัก ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. เรียนเชิญ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ส่วนพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เรียนเชิญ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน
“ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของสมาคม ซึ่งประกอบด้วย กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กฟผ. บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด บริษัท บางกอก แอธเลติก จำกัด กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ และ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสมาคมเป็นอย่างดียิ่งมาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฟผ. ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณจังหวัดสงขลา ที่รับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน และขอขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน” พลเอก วิสุทธิ์ กล่าว
นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2569 แบ่งเป็น ชาย 7 รุ่น หญิง 7 รุ่น มีนักกีฬาจาก 49 ทีมในประเทศ และจากต่างชาติ 3 ทีม นักกีฬาชาย 195 คน หญิง 142 คน เข้าร่วม ขณะที่การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 แบ่งเป็นชาย 7 รุ่น หญิง 7 รุ่น มีนักกีฬาจาก 42 ทีมในประเทศ และจากต่างชาติ 3 ทีม นักกีฬาชาย 164 คน หญิง 114 คน เข้าร่วม รวมนักกีฬาทั้ง 2 รายการ 615 คน
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในนามชาวจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ กกท., สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่ไปจัดการแข่งขันกีฬาที่ จังหวัดสงขลา ภายหลังเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจและบ้านเมืองเสียหายไป 16 อำเภอ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสงขลา ซึ่งจังหวัดเรามีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามาก เราหวังว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นอีก
“ระหว่างทางในการฟื้นฟูเรามีกิจกรรมมากมาย และการได้รับเกียรติจัดการแข่งขันยกน้ำหนักในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งเรามีความพร้อมทุกด้าน ปลายปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ แต่เจอน้ำท่วมใหญ่ อย่างไรก็ตาม สนามกีฬาของเรายังมีความพร้อมอยู่ โดยเฉพาะโรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ 3 พันที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจิระนคร ได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมรองรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ชมการแข่งขัน เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬา และมีความฝันเป็นนักกีฬาระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา” นายรัฐศาสตร์ ชิดชู กล่าว