เทนนิสไทยแลนด์ฯดวลดุเดือด พิมพ์รดา หวด 3 เซต ล้มมือวาง 1

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569 มีพลิกล็อกในประเภทหญิงเดี่ยว
คู่ที่น่าสนใจ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง (16 คน) "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดสาวขอนแก่น มือวางอันดับ 1 ของรายการ และทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน พบกับ "แพตตี้" พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช นักหวดชาวกรุงเทพฯ อดีตทีมชาติไทย
ตลอดการแข่งขัน ทั้งคู่สู้กันอย่างเต็มที่ ซึ่งใช้เวลาในการดวลแร็กเกตกันกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง เล่นกันถึง 3 เซต และเป็น พิมพ์รดา ที่พลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรก แซงเอาชนะไป 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 2-6, 6-3 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ พิมพ์ลภัส ลิม จาก กทม. ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ อดีตเยาวชนทีมชาติไทยจาก กทม. ออกแรงหวด 2 เซต ก่อนเอาชนะ สุทธิภัทร ยุนกระโทก จากนนทบุรี ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-4 ส่งผลให้ วีรวิชญ์ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ริชาร์ด ลาซิส จากเบลารุส
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง คมธัช กิตตโชค (กทม.) ชนะผ่าน ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา), จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) 6-3, 6-3, กฤติน โกยกุล (พังงา) ชนะ อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) 6-2, 6-2
นพดล น้อยกอ (พิจิตร) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) 6-0, 6-0, เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ มัลคอล์ม ราชีด (สหรัฐฯ) 6-4, 6-4, ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) แพ้ ริชาร์ด ลาซิส (เบลารุส) 4-6, 1-6, ปรัชญา ใบบ้ง (กทม.) แพ้ เซเมน โวโรนิน 4-6, 0-6
หญิงเดี่ยว รอบสอง พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.) ชนะ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กทม.) 6-3, 6-1, โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ วรรษชล สวัสดี (พิษณุโลก) 7-6(9), 4-6 และ 6-4, พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ เรมิ อิอูจิ (นนทบุรี) 6-2, 6-1
พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) ชนะ จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (ชลบุรี) 4-6, 6-1 และ 6-2, ลัลดา กำหอม (กทม.) ชนะ โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) 6-1, 6-0, ธนัชพร ยังโหมด (ชลบุรี) ชนะ อันนา ซาโต้ (กทม.) 6-4, 6-0
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-