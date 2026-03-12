เดือดสนั่นเวที!! พีพีทีวี ยิงสด THAI FIGHT LEAGUE รอบ “อีซูซุ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” รวม 6 ทีม 6 ภูมิภาค 18 นักสู้ ขึ้นสังเวียน 15 มี.ค.นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสดความมันส์ของศึก THAI FIGHT LEAGUE อย่างต่อเนื่อง ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม นี้ เปิดฉากความเร้าใจด้วยทัวร์นาเมนต์ระดับตำนานของวงการมวยไทย “อีซูซุ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” (Isuzu Thailand Championship 2026) ที่รวบรวมนักชกฝีมือดีจากทั่วประเทศขึ้นสังเวียน ประชันอาวุธแม่ไม้มวยไทยตามแบบสไตล์มวยไทยคาดเชือก ที่ทั้งดุ เดือด เร้าใจสมศักดิ์ศรีศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ
นัดประเดิมสนามสัปดาห์นี้ พบกับ 6 ทีมจาก 6 ภูมิภาค 18 นักสู้ที่จะมาห้ำหั่นขึ้นสังเวียนวัดฝีมือ เพื่อเฟ้นหาผู้แข็งแกร่งที่สุดของประเทศ โดยคู่แรกเป็นการดวลกันแบบยกทีม ระหว่าง ทีมภาคตะวันออก พบ ทีมภาคอีสานเหนือ และ ทีมภาคใต้ พบ ทีมภาคอีสานใต้ รับประกันความดุดันตั้งแต่คู่เปิดเวที
สำหรับโปรแกรมคู่มวยในรายการนี้ อัดแน่นด้วยการดวลเดือดของนักชกจากแต่ละภูมิภาค โดยรุ่นพิกัดน้ำหนัก 65 กก. ปฏักเอก (เทพภคิน) ตัวแทนทีมภาคใต้ เตรียมวัดแกร่งกับ เพชรพีรพล (ผอ.อ้วนคลองหลวง) จากทีมภาคอีสานใต้ ขณะที่พิกัด 63 กก. ประจัญบาน (สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว) จากทีมภาคตะวันออก พบ วิทยายุทธ (วินอุบล) นักสู้จากทีมภาคอีสานเหนือ
ต่อด้วยรุ่น 63 กก. ใจสิงห์ (ศิษย์นายกพันศักดิ์) จากทีมภาคใต้ ดวลกับ เพชรบ้านใหม่ (ส.สุนันท์) จากทีมภาคอีสานใต้ ส่วนพิกัด 67 กก. ปฏิกเหล็ก (ซินบีมวยไทย) จอมบู๊ทีมภาคใต้ ปะทะ ชาคริต (ม.ราชภัฏสุรินทร์) จากทีมภาคอีสานใต้
ขณะที่ทีมภาคตะวันออกยังส่งนักชกขึ้นสังเวียนอีกสองคู่ รุ่นพิกัด 65 กก. คนองศึก (สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว) พบ โชคนที (เอกผู้ชนะสิบทิศ) จากทีมภาคอีสานเหนือ และพิกัด 67 กก. เพชรสิงหา (สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว) ดวล ชูทรัพย์เล็ก (วีระศักดิ์เล็กมวยไทยยิม) จากทีมภาคอีสานเหนือ ซึ่งแต่ละคู่พร้อมงัดอาวุธแม่ไม้มวยไทยมาวัดชั้นเชิงกันอย่างเต็มที่ เพื่อลุ้นพาทีมคว้าชัยในศึกสัปดาห์นี้
แฟนมวยห้ามพลาดศึก THAI FIGHT LEAGUE มวยรอบระดับประเทศที่ยกทัพนักสู้จาก 6 ทีม 6 ภูมิภาค รวม 18 จอมบู๊ขึ้นสังเวียนวัดฝีมือ เพื่อเฟ้นหาหนึ่งเดียวของประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ถ่ายทอดสดให้ชมกันแบบจุใจมันส์ตาแตก! ผ่านหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เริ่มเวลา 18.20 น. เป็นต้นไป