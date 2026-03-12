GULF-AIS ระเบิดศึก “Dream Match” ปลุกพลังฟุตบอลท้องถิ่น ส่งต่อโอกาสผ่านฟุตบอลไทยเพื่อคนไทย

GULF-AIS สานต่อเจตนารมณ์ “บอลไทยเพื่อคนไทย” เดินหน้ายกระดับวงการฟุตบอลรากหญ้า จัดแมตช์พิเศษ “Dream Match แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่นำทีมรวมดาราอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังมาฟาดแข้งกับสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นที่ครองใจคนในพื้นที่ หวังสร้างแรงบันดาลใจและปลุกกระแสฟุตบอลชุมชนให้กลับมาคึกคัก พร้อมเปลี่ยนรายได้จากการจำหน่ายบัตรเป็นอุปกรณ์การเรียนมอบให้โรงเรียนในพื้นที่
โดยแมตช์พิเศษ “Dream Match แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” จะจัดขึ้นที่ สนามทัพหลวง ยูไนเต็ด จานเด็ด สเตเดียม ในวันที่ 14 มีนาคม 2569 ภายในงานจะมีการจัดฟุตบอลคลีนิค กิจกรรมถ่ายทอดทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปูรากฐานสู่การเป็นนักเตะมืออาชีพ โดยมี “ศิวา พิกุลหอม” แนวรุกตัวจี๊ด และ “สิวะพงษ์ พานแก้ว” นายทวารจอมเซฟจุดโทษจากทัพหลวง ยูไนเต็ด ลงสนามร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเล่นฟุตบอลอย่างใกล้ชิดให้กับเด็กๆ ก่อนเริ่มการแข่งขันนัดสำคัญ
ขณะที่ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล ทีมรวมดาราอินฟลูเอ็นเซอร์นำทีมโดย ‘แทค’ ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, รถถัง จิตรเมืองนนท์, ‘เบลล์ สปอตซ์’ ณกรณ์กุล ไข่ทอง นำทัพไอดอลชื่อดังมาพิสูจน์ฝีเท้ากับนักเตะจากสโมสรทัพหลวง ยูไนเต็ด จากศึก “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และปิดท้ายความประทับใจโดย AIS ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้กับโรงเรียนวัดม่วงตารศ เพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของโครงการ
คุณธนญ ตันติสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GULF มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับวงการฟุตบอลไทยให้แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับรากหญ้า เพราะเราเชื่อว่าฟุตบอลท้องถิ่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างนักเตะอาชีพที่มีคุณภาพ กิจกรรม ‘Dream Match’ ที่ร่วมกับ AIS ในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันฟุตบอลเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่คือ การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและคนในชุมชนได้สัมผัสกับประสบการณ์ลูกหนังอย่างใกล้ชิด เพื่อปลุกกระแสและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามีใจรักในกีฬา และมองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต”
“ที่สำคัญกิจกรรม ‘Dream Match’ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ นักเรียนในพื้นที่ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของ GULF ที่ต้องการส่งต่อพลังบวกและโอกาสที่ดีกลับคืนสู่สังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนฟุตบอลไทยและเยาวชนไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า "โครงการ 'GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย' มีเป้าหมายที่ต้องการเห็นวงการฟุตบอลไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความฝัน กิจกรรม Dream Match ในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าแค่เกมกีฬา แต่ความตั้งใจมอบความสุขให้กับคนในพื้นที่ ผ่านการพบปะกับเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ที่เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ และสโมสรฟุตบอลที่ชาวบ้านภาคภูมิใจอย่าง ทัพหลวง ยูไนเต็ด"
"นอกจากความสนุกในสนามแล้ว เรายังต้องการส่งต่อโอกาสที่ดีให้กับเยาวชน โดยเงินค่าบัตรเข้าชมทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจทั้งในด้านกีฬาและการศึกษาไปพร้อมๆ กัน" คุณสายชล กล่าวเสริม
กิจกรรม “Dream Match แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นจาก GULF-AIS ที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมฟุตบอลในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยเน้นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับฟุตบอลระดับท้องถิ่น สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการลูกหนังและส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับเยาวชนไทย พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” ในกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ