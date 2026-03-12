“สิงห์” ลุยต่อ! จับมือ ONE ดัน “ONE ลุมพินี” สู่เมกะมวยไทยอีเว้นต์ระดับโลก ถ่ายทอดสด 195 ประเทศ

“สิงห์” ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ Global Sports Partnership ต่อสัญญาออฟฟิเชียลพาร์ตเนอร์กับ ONE Championship ต่ออีก 2 ปี (2026-2027) ยกระดับศึก ONE LUMPINEE ให้เป็นมวยไทยระดับ "เมกะอีเว้นต์" ที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก พร้อมถ่ายทอดสดศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่สายตาแฟนกีฬามากกว่า 195 ประเทศทั่วโลก
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CO-CEO) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด คีย์แมนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรกีฬาระดับโลกมากมาย เปิดเผยว่า การต่อสัญญาครั้งนี้ไม่ใช่การสนับสนุนในเชิงกีฬาเท่านั้น แต่เป็นการผลักดันมวยไทยให้ก้าวสู่ Global Sport อย่างจริงจัง วันนี้ ONE LUMPINEE ไม่ได้เป็นแค่รายการมวยในประเทศไทยอีกต่อไป แต่เป็นเวทีที่แฟนกีฬาทั่วโลกติดตาม ถ่ายทอดสดไปมากกว่า 195 ประเทศ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพามวยไทยและแบรนด์สิงห์ไปสู่สายตาคนดูทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยในแต่ละเจเนอเรชันได้เติบโตและแสดงฝีมือบนเวทีต่างประเทศในหลายกีฬาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในวงการมอเตอร์สปอร์ต กอล์ฟ ฯลฯ ที่สิงห์ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันจนทำให้นักกีฬาไทยไปยืนอยู่แถวหน้าของโลกมาแล้ว
นอกจากนี้ สิงห์ยังเปิดตัวแคมเปญใหญ่ "Singha ONE Hit The Ring" เพื่อให้แฟนมวยไทยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วม โดยดึง 4 ยอดนักชกไทยระดับโลก ได้แก่ ซุปเปอร์บอน, รถถัง, ตะวันฉาย และ แรมโบ้เล็ก มาร่วมจัดกิจกรรมผ่านเครือข่าย 23 ยิมมวยไทยชั้นนำทั่วประเทศ เฟ้นหา 8 ผู้ชนะบินลัดฟ้าเชียร์ “รถถัง” ปะทะ “ทาเครุ” ชมศึกประวัติศาสตร์ ONE SAMURAI ถึงประเทศญี่ปุ่น พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2569 ผ่านทาง Line: @SinghaONE หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Singha World of Sport