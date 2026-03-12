“พิ้งค์-ครีม” นำทัพแบดมินตันไทย เข้ารอบ 2 ศึกสวิสโอเพ่น 2026

“พิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 28 ของโลก ตบเอาชนะ เหวิน ยูจาง จากแคนาดา 2-0 เกม 21-11, 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 คน แบดมินตัน โยเน็กซ์ สวิส โอเพ่น 2026 รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่สวิตเซอร์แลนด์ รอดวล ชิว ปินเชียน มือ 6 ของรายการจากไต้หวัน 12 มี.ค.นี้
ส่วน “ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มื 16 ของโลก เบียดชนะ คารูปาเทวัน เลทชานา มือ 36 ของโลก จากมาเลเซีย 2-1 เกม ด้วยสกอร์ 23-21, 14-21 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบสองไปพบกับ ริโกะ กุนจิ มือ 24 ของโลก จากญี่ปุ่น
ด้านชายคู่ รอบแรก “พี” พีรัชชัย สุขพันธุ์ กับ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 90 ของโลก เอาชนะ บียาร์เน ไกส์ กับ โจนาส ราลฟี่ แจนเซ่น จากเยอรมัน 2-0 เกม 21-6, 21-12
ประเภท คู่ผสม “ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง กับ ”เจน” เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 3 ของรายการ เอาชนะ โรฮัน คาปูร์ กับ รุธวิกา ชิวานี่ กัดเด จากอินเดีย 2-0 เกม 21-19, 21-14
“โนแอล” ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ “มูนา” เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 41 ของโลก พ่าย ยี ฮงเหว่ย / นิโคล กอนซาเลซ ชาน คู่มือ 12 ของโลก จากไต้หวัน ดีกรีแชมป์ ออล อิงแลนด์ 2026 ไป 0-2 เกม 19-21, 16-21
ส่วน "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 21 ของโลก พลิกชนะ หว่อง เทียนซี กับ ลิม ชิวเซียน คู่มือ 34 ของโลก จากมาเลเซีย 2-1 เกม 17-21, 21-17 และ 21-14