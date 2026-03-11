“ไทวัสดุ x RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” ทุ่มงบ 3 ล้านบาท สนับสนุนศึกเวทีมวยราชดำเนิน ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล พร้อมระเบิดความมันส์ชิงเข็มขัดแชมป์และเงินรางวัล แบบจัดเต็ม
กรุงเทพฯ 11 มีนาคม 2569 – ไทวัสดุ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ภายใต้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ กับบริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส (GSV) และเวทีมวยราชดำเนินในการแข่งขันรายการ “ไทวัสดุ x RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” (Rajadamnern World Series) ร่วมสืบสานตำนานมวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติบนเวทีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พร้อมขนทัพคู่มวยคุณภาพมอบประสบการณ์ความมันส์เต็มอิ่ม เพื่อร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาแฟนกีฬาทั่วโลก และขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยรายการ RWS ได้พิสูจน์ความสำเร็จด้วยการเติบโตของยอดวิวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กว่า 2,500 ล้านวิว พร้อมถ่ายทอดความมันส์ระดับสากลให้แฟนกีฬาในกว่า 200 ประเทศทั่วโลกได้สัมผัส มาร่วมพิสูจน์ความเดือดบนสังเวียนต้นตำรับที่ปรับโฉมใหม่ให้เข้มข้น เร้าใจ และโปร่งใสด้วยการให้คะแนนแบบยกต่อยก พร้อมถ่ายทอดความมันส์ส่งตรงจากเวทีมวยราชดำเนิน ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 20.05 น. ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 เริ่มวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2569
นางสาวชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ปี 2569 นี้ถือเป็นปีพิเศษสุดของไทวัสดุในโอกาสครบรอบ 16 ปี เราจึงมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรและส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มช่าง ผู้รับเหมา ตลอดลูกค้าทั่วไป ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปี ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการสนับสนุนศิลปะมวยไทยในรายการ “ไทวัสดุ x RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” เพื่อร่วมถ่ายทอดเวทีมวยต้นตำรับที่ปรับโฉมใหม่ให้มีความเป็นสากล ทำให้ปัจจุบันกีฬามวยไทยได้ก้าวสู่การเป็น Mass-Reach Sport อย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนได้จากเทรนด์การเข้าถึงผู้ชมกลุ่มคนรุ่นใหม่และแฟนกีฬาจากนานาชาติ ทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกามากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก โดยไทวัสดุได้สนับสนุนเงินรายการนี้ ร่วมมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักมวยไทยได้มีเวทีแสดงความสามารถที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมอาชีพนักมวยไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
“ปัจจุบันการแข่งขันมวยไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่รูปแบบ Sports Entertainment ที่ผสมผสานกีฬา ความบันเทิง และคอนเทนต์ดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมยุคใหม่ในระดับสากล โดยรายการ RWS ได้พัฒนาโปรดักชันการแข่งขันให้มีความทันสมัย ทั้งการถ่ายทอดสดคุณภาพสูง การนำเสนอคอนเทนต์เบื้องหลังนักสู้ และรูปแบบการให้คะแนนแบบยกต่อยกที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความตื่นเต้นในการรับชม ทำให้มวยไทยสามารถเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่และแฟนกีฬาทั่วโลกได้มากขึ้น ทั้งนี้ การเข้ามาสนับสนุนของ ไทวัสดุ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เวทีมวยไทยสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานความบันเทิงกีฬาในระดับสากล พร้อมสร้างโอกาสให้กีฬามวยไทยเติบโตทั้งในมิติของกีฬา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” นางสาวชุติพร กล่าว
สำหรับการแข่งขันรายการ “ไทวัสดุ x RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” จัดเต็มคู่มวยไทยคุณภาพให้รับชมกันอย่างเต็มอิ่ม โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการชิงเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินอันทรงเกียรติในทุกสัปดาห์ พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนจากไทวัสดุเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักชกผู้มีหัวใจนักสู้ อาทิ โบนัสแม่ไม้มวยไทย มูลค่า 50,000 - 100,000 บาทต่อคู่ สำหรับนักมวยที่โชว์ศิลปะการต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม และเงินรางวัลรวมสูงถึง 350,000 บาท สำหรับคู่ชิงแชมป์ในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงบิ๊กแมตช์ที่แฟนมวยต่างรอคอยในรอบ “ซูเปอร์ไฟต์” (Super Fight) ที่จะมีการมอบเงินรางวัลให้ผู้ชนะรวมมูลค่าสูงถึง 1,000,000 บาท โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 16 รุ่น(ตามน้ำหนัก) แบ่งเป็น ชาย 13 รุ่น และฝ่ายหญิงมีทั้งหมด 3 รุ่น โดยแชมป์ในรุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) คือ “มารี รูเมต" นักชกสาวเอสโตเนียหัวใจไทย ที่เพิ่งชนะคว้าชัยไปหมาด ๆ เมื่อ 28 ก.พ. ที่ผ่านมานี้ โดยแมทช์นี้ไทวัสดุ ร่วมสนับสนุน RWS แจกเงินรางวัลโบนัสนักมวยมูลค่าสูงสุดถึง 400,000 บาท
มาร่วมสัมผัสพลังแห่งศิลปะการต่อสู้และเชียร์มันส์ไปกับตำนานบทใหม่ในรายการ “ไทวัสดุ x RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” ได้ทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 20.05 น. เป็นต้นไป ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 เริ่มระเบิดความมันส์ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ จนถึง 30 พฤษภาคม 2569 นี้