อีสปอร์ตชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดใหญ่3เกมรอบคัดเลือกกระจาย5เขต-รอบชิงที่ม.ขอนแก่น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(กกมท.) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้า
ส่งเสริมศักยภาพนิสิตนักศึกษาไทยสู่เวทีดิจิทัลระดับประเทศ จัดการแข่งขัน “กีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1” เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “Rank you up”เพื่อวางรากฐานอีสปอร์ตไทยอย่างยั่งยืน
การจัดแถลงข่าวความคืบหน้าการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมี ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจัดฯ ที่ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ, รองศาสตาจารย์ภาสกร นันทพานิช รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ ,นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งสร้างโอกาสและเปิดเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพในอนาคต การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนบทบาทของอีสปอร์ตในฐานะ “กีฬาสมัยใหม่” ที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 เกมหลัก ได้แก่ Arena of Valor (ROV) ประเภททีมชายและทีมหญิง, Street Fighter 6/ประเภทบุคคลทั่วไป และ FC Online ประเภทบุคคลทั่วไป
โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษา อายุไม่เกิน 28 ปีจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 3 เมษายน 2569 โดยสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://tesf.or.th/uleague2026/
ส่วนการแข่งขันจะเริ่มต้นใน รอบคัดเลือกภูมิภาค (Regional Qualifiers) จาก 5 เขตทั่วประเทศได้แก่
- เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 8 พ.ค. 2569 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
- เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 8 พ.ค. 2569 ณ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
- เขตภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิ.ย. 69 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี จ.จันทบุรี
- เขตภาคใต้ระหว่างวันที่ 20 - 23 พ.ค. 2569 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 22 พ.ค. 2569 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเภทละ 32 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Grand Finals)
โดยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จัดระหว่างวันที่ 5 - 10 กรกฎาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับรางวัลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 65,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท
ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุคดิจิทัล
