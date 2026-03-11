ยอดโปร 57 คน จาก 13 ทีม พร้อมลุยลิฟกอล์ฟ สิงคโปร์ สัปดาห์นี้

ยอดโปรกอล์ฟชั้นนำของโลก 57 คน จาก 13 ทีม นำโดย จอน ราห์ม, ดัสติน จอห์นสัน, ไบรสัน เดอชอมโบ และเซอร์จิโอ การ์เซีย พร้อมลงสู้ศึก อารามโก้ ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ ชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมนี้ ที่สนามเซนโตซ่า กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส ประเทศสิงคโปร์
สำหรับศึกลิฟ กอล์ฟ จัดที่สิงคโปร์เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน รวม 72 หลุม ไม่มีตัดตัว โดยมีเงินรางวัลรวมประเภทบุคคล 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (แชมป์รับ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ) และประเภททีม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ทีมชนะเลิศรับ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทำให้รายการนี้เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กอล์ฟที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดในโลก
จอน ราห์ม อดีตมือหนึ่งของโลกจากสเปน และกัปตันทีม Legion XIII ซึ่งคว้าแชมป์บุคคลในลิฟกอล์ฟที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เผยว่า “ผมเล่นได้ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมพัตต์ได้ดีมาก ซึ่งนั่นเป็นส่วนช่วยอย่างมาก แต่ใช่ว่าจะโอเคในสัปดาห์นี้ แต่ละสัปดาห์แตกต่างกันไป ผมคิดว่าโมเมนตัมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นยังต้องทำงานหนักต่อไปเรื่อยๆ และนี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ที่ผมลงแข่งสองสัปดาห์ติดกัน ซึ่งผมเคยทำได้แบบนี้แค่ไม่กี่ครั้ง และจะเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่หากผมจะทำสำเร็จอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้”
ทางด้าน เซอร์จิโอ การ์เซีย กัปตันทีม Fireballs GC จากสเปน ซึ่งพาทีมคว้าแชมป์ที่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วกล่าวว่า “แน่นอนว่าเรารู้สึกดีใจมาก มันเป็นชัยชนะครั้งที่สามติดต่อกันของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีทีมไหนเคยทำได้มาก่อน เรารู้สึกภูมิใจมาก แต่ปีนี้เป็นปีใหม่ และเราตั้งตารอที่จะป้องกันตำแหน่ง ทุกคนในทีมเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม เราชอบที่จะผลักดันซึ่งกันและกัน ผมโชคดีมากที่มีทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ให้ดูแล และดูว่าเราจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่”
ศึก อารามโก้ ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ เป็นการแข่งขันรายการที่ 4 ของฤดูกาล 2026 ในจำนวนสนามแข่งขัน 14 ประเทศทั่วโลก โดยรอบแรกวันที่ 12 มี.ค. ผู้เล่น 57 คน (19 กลุ่ม) ออกสตาร์ทพร้อมกันในเวลา 9.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น