"ลัลนา" ล้มมืออันดับโลกสูงกว่า ลิ่วรอบสองดวลเต็ง 5 เทนนิสออสติน 125

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย กรุยทางเข้ารอบสอง ศึกเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,653,550 บาท) ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ หลังล้มนักหวดมืออันดับโลกสูงกว่าจากฮังการี
การแข่งขันเมื่อวันที่ 10 มี.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นการแข่งขันรอบแรก ประเภทหญิงเดี่ยว รวงข้าว มืออันดับ124 ของโลก ซึ่งมาจากรอบคัดเลือก เอาชนะ ดัลม่า กัลฟี่ มืออันดับ 84 ของโลก จากฮังการี 2-0 เซต 6-4, 7-6(7-5) ทำให้เจ้าตัวผ่านเข้ารอบสองไปพบ เคที แม็คนัลลี นักเทนนิสสาวเจ้าถิ่น มืออันดับ 52 ของโลก และเป็นมือวาง 5 ของรายการ
ภาพประกอบ : Austin 125 Tennis