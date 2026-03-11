"โรดรี" ถูกแจ้งความ บินโดรนคุกคามเพื่อนบ้าน

โรดรี มิดฟิลด์ แมนเชสเตอร์ ซิตี คุกคามความเป็นส่วนตัว หลังถูกแจ้งความข้อหาบินโดรนบริเวณหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนบ้าน
เจ้าของ บัลลง ดอร์ 2024 สร้างความไม่พอใจแก่ผู้เช่าอาคารย่านใจกลางเมือง ซึ่งอยู่ใกล้กับห้องเพนต์เฮาส์ของตัวเอง
โดยเพื่อนบ้านกล่าวหา การใช้เวลายามว่างของ โรดรี ละเมิดความเป็นส่วนตัว และเกรงว่าจะถูกสำรวจทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย ขณะพักผ่อนอยู่บ้าน
ล่าสุด ตำรวจตักเตือน กองกลางชาวสเปน เพื่อให้รับทราบกฎหมาย
ผู้เช่าอาศัยคนหนึ่ง เผยต่อ "เดอะ ซัน" สื่อของอังกฤษ "ผมอยู่กับคู่สมรสบนชั้นสูงๆ และสิ่งสุดท้ายที่คุณคาดว่าจะเจอ คือ คุณกำลังมองเห็นโดรนอยู่ห่างจากหน้าต่างราว 1 เมตร"
"ภรรยาของผมตื่นตระหนกเรื่องนี้มาก ข้อดีอย่างหนึ่งของการอาศัยอยู่บนชั้นสูงๆ คือ ไม่มีใครมองเห็นได้ง่ายๆ แต่ตอนนี้เรากำลังถูกรบกวนด้วย โรดรี กับ โดรนของเขา"