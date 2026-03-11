"เทย์เลอร์ สวิฟต์" ปลุกแรงฮึด "เคลซี" ลุย NFL ซีซันหน้า

ทราวิส เคลซี ไทต์เอนด์ซูเปอร์สตาร์ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ เผยผู้มีอิทธิพลมหาศาลต่อการกลับมาเล่นอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ซีซันที่ 14 คือ เทย์เลอร์ สวิฟต์ คู่หมั้น และวางแผนลั่นระฆังวิวาห์ก่อนเข้าเทรนนิง แคมป์
ในการออกรายการ "เดอะ แพ็ท แม็คอาฟี โชว์" แบบสั้นๆ เมื่อวันอังคาร (10 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น เคลซี เล่าว่า สวิฟต์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจกลับมารับใช้ ชีฟส์
เคลซี กล่าว "เรารักสิ่งที่เราทำเหมือนกัน และโชคดีเหลือเกินว่า เรามีความต้องการแบบนี้ตั้งแต่เรายังเด็ก มันน่าทึ่งที่เห็นเธอนั่งอยู่บนโต๊ะ, ค้นพบสิ่งใหม่เพื่อเขียนบรรยายและทำนองเพลง ยิ่งกว่านั้น คือ ยังคงเห็นเธอมีความรักและความสุขกับสิ่งที่เธอทำ"
"แน่นอนสิ่งนั้นคือแรงจูงใจ มันคือแรงกระตุ้นสำหรับทุกคนที่ได้เห็น คู่หมั้นของผมรู้ว่าผมผ่านบางอย่างซึ่งผมพยายามค้นหาว่า อนาคตของตัวเองเป็นอย่างไร บางสิ่งแบบนั้นสร้างแรงจูงใจแก่ผม เพื่อบอกว่าผมยังไม่จบ ผมยังมีไอเดียบางอย่าง และยังไม่หมดไฟกับการเล่นกีฬา"
ช่วงบ่ายวันจันทร์ (9 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ตลาดฟรีเอเจนต์ของ NFL จะเปิดทำการ โดย เคลซี ตอบรับสัญญา 1 ปี มูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 380 ล้านบาท) และอาจมีมูลค่าสูงสุด 15 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 476 ล้านบาท) ตามรายงานจากแหล่งข่าวของ อดัม เชฟเตอร์ แห่ง อีเอสพีเอ็น (ESPN)
ปีกในวัย 36 ปี เป็นผู้นำของแฟรนไชส์ ทั้งล็อกเป้าขว้างบอล 108 ครั้ง รับบอล 76 ครั้ง ระยะ 851 หลา 5 ทัชดาวน์ และรับบอลเปลี่ยนเป็นเฟิร์สท ดาวน์ 45 ครั้ง ตลอดฤดูกาล 2025
ถึงแม้ เคลซี ได้รับความสนใจจากหลายๆ ทีม ในฐานะฟรีเอเจนต์แบบไม่มีเงื่อนไข และอาจได้รับค่าจ้างแพงสุดของลีกเฉพาะตำแหน่งไทต์เอนด์ แต่เขายังยืนยันจะร่วมงาน แอนดี หรีด เฮดโค้ชจอมเก๋า และซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆ ของทีมอย่าง แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็ก และ คริส โจนส์ ตัวกดดันเกมขว้าง
อีกสาเหตุหนึ่งที่ เคลซี ยังปักหลักถิ่นแอร์โรว์เฮด คือ หรีด เพิ่งจ้าง เอริค บีนีมี กลับมารับตำแหน่งโค้ชทีมบุก หลังจากเคยทำหน้าที่นี้ปี 2018-2022 ซึ่งเป็นช่วงพีกสุดของผู้เล่นหมายเลข 87