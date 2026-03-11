งบโค้ชหาย 2 เดือนต่อปี สมาคมกีฬาคนพิการการกลุ้มควักจ่ายเองกว่า 5.5 ล้านบาท

เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสำหรับวงการกีฬาไทย ล่าสุด นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ถึงปัญหาดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง โดยระบุว่า
“วันนี้ ได้โอนเงินค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน โครงการประจำปี จำนวน 2 เดือน คือมกราคม และกุมพาพันธ์ 2569 ไปยังผู้ฝึกสอน ทุกชนิดกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เสร็จสิ้นกระบวนการในส่วนของที่สมาคมรับผิดชอบ เป็นเงินตอบแทนผู้ฝึกสอนประจำปี จำนวน 19 ชนิดกีฬา เป็นเงินประมาณเดือนละ 1,050,000 บาท และผู้ฝึกสอนต่างประเทศ 5 ชนิดกีฬา เดือนละ 320,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,370,000 บาท โอนงวดนี้ 2 เดือน เป็นเงินรวม 2,740,000 บาท
ต่อไป ตั้งแต่ การเก็บตัว 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2569 นี้ จะสมาคมจะสำรองค่าตอบแทน ให้กับผู้ฝึกสอนทุกโครงการพร้อมน้กกีฬาเลยครับ (แต่ต้องได้รับการอนุมัติรายชื่อจาก กกท ก่อน)
ต้องเรียนให้ทราบเบื้องต้น นะครับ ปีงบประมาณ 2567 เมื่อครั้นกลับจาก พาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 และปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2568 สมาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้ฝึกสอนประจำ และต่างประเทศ จำนวน 12 เดือนต่อปี
แต่...การเบิกจ่ายได้จริง จากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เราเบิกเงินตอบแทนผู้ฝึกสอน ได้ปี ละ 10 เดือน เท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้ติดตามส่วนที่เบิกไปแล้ว ไม่ได้รับ มาหลายครั้งแล้ว บางที มีทิศทางดี บางที ก็หาความหวังไม่ได้ ล่าสุด ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่า สามารถหาเงินมาเติมในส่วนที่ขาดหายไปได้แล้ว แต่ก็ติด เรื่องของกองทุน ที่ไม่สามารถอนุมัติ หรือเบิกย้อนหลังได้
เหตุผลเหล่านี้ ด้วยความเป็นสมาคมไม่เข้าใจหรอกครับ ว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไร รู้แค่ว่าตอนอนุมัติ อนุมัติ 12 เดือน เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ดำเนินการไปแล้ว ทำไม ผู้ฝึกสอนประจำเหลือแค่ 10 เดือน สมาคมต้องสำรองแบบเบิกคืนไม่ได้ 2 ปีๆละ 2 เดือนเป็นเงินร่วมประมาณ 5,500,000 บาท
ถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ วงการกีฬาก็จะพังครับ พังไม่เป็นท่าด้วย จะมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาผู้ฝึกสอน ไปทำไม ในเมื่อคนที่เสียสละ ทุ่มเท มาทำหน้าที่เพื่อชาติ อย่างผู้ฝีกสอน แค่ค่าตอบแทน ที่อนุมัติแล้วด้วยซ้ำไป แต่ได้รับไม่เต็มที่ ขาดๆหายๆ แล้วพยายามไปทำเรื่องใหม่ๆ จ่ายตรงเงินกองทุนให้นักกีฬา เรื่องแบบนี้ คือสิ่งที่ติดขัด ก็ไม่ทำให้ดี ไม่แก้ไขให้ดีขึ้น ออ ถ้าให้ดีก็โอนตรงให้ผู้ฝึกสอนด้วยครับ จะรอดูสิว่า มันติดขัดที่ระบบ หรือสมาคมกีฬาที่ลงท้ายด้วยแห่งประเทศไทย
จริงๆ ก็ไม่อยากจะบ่น จะโพสต์อะไรมากมาย ก้มหน้า ก้มตา ทำงานตลอดมา แต่ความจริงที่สมาคมแต่ละสมาคมเจออยู่ก็ใช่ปัญหาน้อยเสียเมื่อไร นี้ยังไม่รวมถึง การอนุมัติงบสนับสนุน ส่งแข่งขันต่างประเทศ หรือรายการนานาชาติ ก็เหมือนกัน จากที่ขอการสนับสนุนไป 55 รายการ ได้ แค่ 2 รายการ ในช่วงเวลาที่เหลือ สำหรับกีฬาคนพิการ ที่ดูแล 27 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นกีฬาในพาราลิมปิกเกมส์ 18 ชนิดกีฬา และกีฬากำลังพัฒนา 9 กีฬา ลองคิดสิครับ ได้มา 2 รายการ 2 กีฬา จะไปยังไงต่อ เราฝันถึง 28 เหรียญทองเอเชี่ยนพาราเกมส์ เราฝันถึง 10 เหรียญทอง พาราลิมปิกเกมส์ LA2028
แต่ ณ วันนี้ สิ่งที่เกิดกับวงการกีฬาในประเทศไทย หนักเหลือเกินครับ แล้วเราจะไปถึงฝันได้อย่างไร
กีฬาไหนขอมา อย่าพึ่งน้อยใจนะครับ หลังม่าน มันข่มขื่นครับ งบประมาณ ได้รับการจัดสรร น้อยมาก ถึงมากที่สุด พวกเรากีฬาคนพิการก็ต้องดูแลกันครับ แต่จะให้ครบทุกกระบวน คงจะยากนิดหนึ่งครับ เอาที่จำเป็นที่สุดก่อนครับ
55555 เดี่ยวค่อยเขียนเป็น Serie แล้วกัน จิ้มไว้พอเป็นน้ำจิ้ม”