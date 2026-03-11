แกรนด์สปอร์ต จับมือสนับสนุน สมาคมวอลเลย์บอลโซนโอเชียเนีย ยาว 4 ปี

Grand Sport Group Co., Ltd. และ Oceania Zonal Volleyball Association (OZVA) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ณ สำนักงาน Asian Volleyball Confederation ในกรุงเทพ
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคโอเชียเนีย โดย OZVA เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาวอลเลย์บอลระดับภูมิภาคในเขตโอเชียเนีย ครอบคลุมสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลแห่งชาติทั้งหมด 20 ประเทศสมาชิก และรับผิดชอบการจัดการแข่งขันรวมถึงโครงการพัฒนากีฬาต่าง ๆ ในภูมิภาค
การแข่งขันและกิจกรรมสำคัญภายใต้การดูแลของ OZVA ประกอบด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โซนโอเชียเนีย การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มระดับโซน (รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 18 ปี 21 ปี) การแข่งขันระดับอนุภูมิภาคในเขตเมลานีเซีย ไมโครนีเซีย และโพลีนีเซีย การแข่งขันสโมสรเยาวชนซึ่งเป็นโครงการพัฒนากีฬาระดับรากหญ้า การแข่งขันวอลเลย์บอลหญ้า 4x4 รวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาหลายชนิด อาทิ Pacific Games 2027 และ Micronesia Games 2028
ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและจัดหาเครื่องแต่งกายกีฬา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ OZVA โดยสัญญาจะมีระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572
โดยแกรนด์สปอร์ตสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาในรายการดังต่อไปนี้ ชุดแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง - ชาย, ชุดผู้ตัดสิน, เสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร และชุดเดินทาง
พิธีลงนามในครั้งนี้นำโดย นาย คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และ นาย ฮิวจ์ เกรแฮม (Hugh Graham) ประธาน Oceania Zonal Volleyball Association (OZVA) ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคโอเชียเนีย พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสให้กับนักกีฬา ผู้ตัดสิน บุคลากร และโครงการพัฒนากีฬาต่าง ๆ ในภูมิภาคต่อไป
นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “แกรนด์สปอร์ตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคโอเชียเนีย ความร่วมมือกับ OZVA ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการขยายการสนับสนุนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ เราเชื่อว่าการสนับสนุนด้านเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักกีฬา ผู้ตัดสิน และบุคลากรกีฬาในภูมิภาค พร้อมทั้งช่วยยกระดับการแข่งขันวอลเลย์บอลในโอเชียเนียให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต”
ด้าน ฮิวจ์ เกรแฮม (Hugh Graham) ประธาน Oceania Zonal Volleyball Association (OZVA) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแกรนด์สปอร์ตในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนของ OZVA ความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันและโครงการพัฒนาวอลเลย์บอลในภูมิภาคโอเชียเนีย ซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกจำนวน 20 ประเทศ เราเชื่อว่าการสนับสนุนจากแกรนด์สปอร์ตจะช่วยสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในภูมิภาค และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระยะยาว”
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Grand Sport ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกีฬามาอย่างยาวนาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักกีฬาและผู้ที่รักการออกกำลังกายในหลากหลายประเภทกีฬา
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว แกรนด์สปอร์ตยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนวงการกีฬา ทั้งในระดับเยาวชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรกีฬา สมาคมกีฬา และการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง