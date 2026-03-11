ปธ.ฟีฟาคอนเฟิร์ม "ทรัมป์" ยินดีต้อนรับ "อิหร่าน" เตะบอลโลก

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ยินดีต้อนรับ อิหร่าน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ถึงแม้ทั้ง 2 ประเทศอยู่ระหว่างทำสงคราม ตามคำยืนยันของ จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
อินฟานติโน โพสต์บนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ เข้าหารือ ทรัมป์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (10 มี.ค.) เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดทัวร์นาเมนต์ร่วมกับ แคนาดา และ เม็กซิโก ก่อนเปิดฉากวันที่ 11 มิถุนายน
อินฟานติโน เผยว่าตนกับ ทรัมป์ คุยกันเรื่องสถานการณ์สู้รบกับ อิหร่าน
ทีมชาติอิหร่าน มีโปรแกรมลงเตะ 3 แมตช์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ความขัดแย้งส่งผลให้สถานะการเข้าร่วมยังไม่แน่นอน นับตั้งแต่ สหรัฐฯ กับ อิสราเอล ร่วมมือกันโจมตี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทำให้ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอิ ผู้นำสูงสุด เสียชีวิต
อิหร่าน ตอบโต้ด้วยการยิงมิสไซล์ และ โดรน ต่อ อิสราเอล และ 4 ประเทศย่านตะวันออกกลาง ซึ่งถูกใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ได้แก่ บาห์เรน, คูเวต, กาตาร์ และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อินฟานติโน กล่าว "ระหว่างการสนทนา ท่านประธานาธิบดี ทรัมป์ ย้ำว่ายินดีต้อนรับ ทีมชาติอิหร่าน เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศสหรัฐฯ"
"เราทุกคนต้องการอีเวนท์อย่าง ฟีฟา เวิลด์ คัพ เพื่อเชื่อมความสามัคคียิ่งกว่าครั้งก่อน และผมขอขอบคุณประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา สำหรับความร่วมมือของท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีแก่ชาวโลก"
อิหร่าน จะเผชิญหน้า นิวซีแลนด์ กับ เบลเยียม ที่มหานคร ลอส แองเจลิส วันที่ 15 กับ 21 มิ.ย. ตามลำดับ และพบ อียิปต์ ที่เมืองซีแอตเทิล วันที่ 26 มิ.ย.
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ "โพลิติโก (Politico)" สื่อของสหรัฐฯ "ผมไม่แคร์หรอกว่า อิหร่าน จะมาแข่งฟุตบอลโลกหรือไม่"
ภายหลังปฏิบัติการทางทหาร เมห์ดี ทาจ์ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่าน กล่าว "สิ่งที่แน่นอน คือ หลังจากการโจมตีครั้งนี้ มันยากเหลือเกินสำหรับคิดเรื่อง ฟุตบอลโลก อย่างมีความหวัง"
ก่อนหน้า ออสเตรเลีย อนุมัติวีซาเพื่อมนุษยธรรมแก่ นักเตะหญิงทีมชาติอิหร่าน 6 คน เนื่องจากเป็นห่วงด้านความปลอดภัย ขณะที่คนอื่นๆ เดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่วันอังคาร (10 มี.ค.) หลังตกรอบศึกเอเอฟซี เอเชียน คัพ
โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของ ออสเตรเลีย เผยว่า อนุมัติวีซ่าแก่นักเตะหญิงอิหร่าน 7 คน แต่มี 1 คน เปลี่ยนใจขอกลับบ้าน