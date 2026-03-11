“โชติรินทร์” ปราบ “มาหยา” ฉลุยรอบ 16 คน หวดไทยแลนด์ฯ สนามแรก

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2569 เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอว์วันที่สอง
คู่ที่น่าสนใจ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) โชติรินทร์ แก้วก่า มือวางอันดับ 3 จากชลบุรี ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชุดปัจจุบัน ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาเอาชนะ มาหยา บุญญาอรุณเนตร จาก กทม. อดีตเยาวชนทีมชาติ ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-4 โชติรินทร์ ก้าวสู่รอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ วรรษชล สวัสดี จากพิษณุโลก
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (32 คน) จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ จาก กทม. อดีตทีมชาติไทย ที่ในรายการนี้เป็นมือวางอันดับ 2 ประเดิมคว้าชัยด้วยการเอาชนะ ปภังกร บุญฤทธิ์ จากสุราษฎร์ธานี ได้แบบไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 ส่งผลให้ จิรัฏฐ์ ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ พีรวัชร สุขใจ จากชลบุรี
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช (กทม.) ชนะ ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) 6-2, 6-1, กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กทม.) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-3, 6-3, วรรษชล สวัสดี (พิษณุโลก) ชนะ มาลิน พงศ์ทองเมือง (กทม.) 6-0, 6-3, พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (กทม.) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 3-6, 6-4 และ 6-3
โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) 6-3, 7-6(3), อันนา ซาโต้ (กทม.) ชนะ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) 6-4, 6-1, ลัลดา กำหอม (กทม.) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) 6-4, 6-2, เรมิ อิอูจิ (นนทบุรี) ชนะ อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) 7-5, 7-5
ชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก นพดล น้อยกอ (พิจิตร) ชนะ ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) 6-0, 6-1, ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) 6-4, 6-3, ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) ชนะ ปฤณ พานิช (สมุทรปราการ) 6-2, 6-1, กฤติน โกยกุล (พังงา) ชนะ ปริญ อินทรพรหม (กทม.) 6-1, 6-1, วีรวิชญ์ กำพุฒ (กทม.) ชนะ ธรรมะ โคศิริ (กทม.) 6-1, 6-4
วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) ชนะ สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) 6-3, 6-1, พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 6-1, 6-0, ณัฐพัฒน์ ขุนทอง (เพชรบูรณ์) แพ้ มัลคอล์ม ราชีด (สหรัฐฯ) 5-7, 4-6, สุทธิภัทร ยุนกระโทก (นนทบุรี) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กทม.) 6-4, 6-1
อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กทม.) 6-1, 6-1, คงทรัพย์ คงคา (กทม.) แพ้ ริชาร์ด ลาซิส (เบลารุส) 3-6, 1-6, คมธัช กิตตโชค (กทม.) ชนะ นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.) 6-2, 6-1, เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ พงศธรรม อสัมภินพงศ์ (นนทบุรี) 6-1, 6-0