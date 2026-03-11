กรมพลศึกษาดึงวิทยากรกัมบะโอซาก้าติวโค้ชเยาวชนไทย

นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพลศึกษา กับสโมสรฟุตบอลกัมบะ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา มร.มานาบุ ทาเคอิ ผู้บริหารฝ่ายแผนงานสโมสรฟุตบอลกัมบะ โอซาก้า พร้อมคณะวิทยากร ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลกัมบะ โอซาก้า ทีมสโมสรในระดับเจลีกของประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการฝึกสอนตามมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย โดยโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2569 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลจากหน่วยงานและองค์กรด้านการกีฬาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า"สำหรับการจัดโครงการนี้ กรมพลศึกษาหวังว่าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากทีมวิทยากรจากสโมสรฟุตบอลกัมบะ โอซาก้า ไปปรับใช้และถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนและสถานศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งกีฬาและพื้นที่กิจกรรมทางกาย รวมถึงเกิดการใช้ทรัพยากรด้านการกีฬาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาบุคลากรที่สามารถขยายผลองค์ความรู้และถ่ายทอดต่อในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง"