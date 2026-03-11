“ไมค่อน” ซัดสุดงามให้บาเยิร์นทีมสำรอง คว้าชัยเกมลีกา 4 เยอรมัน

เรียกว่ากำลังมั่นใจที่เดียว สำหรับ ไมค่อน คาร์โดโซ่ ที่เพิ่งประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ บาเยิร์น มิวนิค ในลีกสูงสุดเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดเจ้าตัวลงสนามให้กับทีมสำรอง บาเยิร์น มิวนิค ในเกมระดับลีกา 4 ของเยอรมัน เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ตามเวลาไทย
เกมนี้ เจ้าตัวโชว์ฟอร์มเยี่ยม ซัดสุดงามชนิดไม่ต้องจับเป็นประตูปิดกล่อง ช่วยทีมสำรอง บาเยิร์น มิวนิค เก็บชัยชนะเหนือ เอาก์สบวร์ก ทีมสำรอง 2-0 ในเกมฟุตบอล ระดับลีกา 4 ของเยอรมัน พร้อมช่วยทีมเก็บชัยชนะ 4 นัดรวด ในบ้านด้วย เก็บเพิ่มเป็น 35 คะแนน จาก 23 เกม รั้งอันดับ 6 ของตาราง
📸 : fc bayern campus