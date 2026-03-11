ฮุนไดต้อนรับฟุตบอลโลก 2026 ส่ง The new STARGAZER ลงสนาม จับมือ โคคา-โคล่า จัดบิ๊กแคมเปญ

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันในกิจกรรม FIFA World Cup™ Trophy Tour บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด และ โคคา-โคล่า เดินหน้าสานต่อพลังความร่วมมือสู่แคมเปญ “โค้กเปิดฟีลซ่าส์ พาลัดฟ้าเชียร์ FIFA World Cup™” เพื่อร่วมจุดประกายบรรยากาศการแข่งขันและปลุกพลังแฟนบอลไทยก่อนทัวร์นาเมนต์ระดับโลกจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ แคมเปญครั้งนี้จัดเต็มด้วยรางวัลมากมาย
ไฮไลต์สำคัญคือ The new STARGAZER โฉมใหม่ล่าสุด รถ 6 ที่นั่ง 3 แถว ออฟชันความปลอดภัยครบที่สุดในคลาส รุ่น Limited Edition หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการคัสตอมพิเศษสำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ ถือเป็นการเผยโฉม ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนการผสานศักยภาพของสองแบรนด์ระดับสากลในฐานะ FIFA Partners เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของแฟนบอลไทย พร้อมสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เชื่อมโยงกีฬา ไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมยานยนต์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
สำหรับศึกฟุตบอลโลก 2026 หรือ FIFA World Cup 2026™ จะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก นับเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กีฬาที่มีอิทธิพลสูงและได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่แบรนด์ระดับนานาชาติใช้เป็นแพลตฟอร์มในการสื่อสารวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ความร่วมมือระหว่างฮุนได และ โคคา-โคล่า ในครั้งนี้ จึงสะท้อนแนวคิดของการสร้าง Synergy ระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องดื่ม ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ กีฬา และนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์
นายวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในกลยุทธ์ Sport Marketing ของฮุนไดปีนี้ การเผยโฉม The new STARGAZER รถ 6 ที่นั่ง 3 แถว ที่ออฟชันความปลอดภัย (ADAS) ครบที่สุดในคลาส ภายใต้แพลตฟอร์มกีฬาระดับโลก ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของฮุนไดในการใช้พลังของกีฬา เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคอย่างมีความหมาย เรามุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดประเทศไทย”
ฮาน ทเว เพียว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทยและลาว กล่าวว่า “การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup นับเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่มีพลังในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โคคา-โคล่า ในฐานะพันธมิตรอันยาวนานของ FIFA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับฮุนไดเสิร์ฟแคมเปญ “โค้กเปิดฟีลซ่าส์ พาลัดฟ้าเชียร์ FIFA World Cup™” ให้แฟนบอลชาวไทยได้สนุกไปกับหน้าร้อนที่ซ่าและตื่นเต้นกว่าที่เคย โดยเราได้ร่วมกันทำงานเชิงกลยุทธ์อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อให้แคมเปญนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการผสานจุดแข็งของแบรนด์ โดยในหน้าร้อนนี้ นอกจากผู้บริโภคจะได้สดชื่นกับ “โค้ก” และลุ้นรางวัลรถฮุนไดแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ของแคมเปญไปกับ โคคา-โคล่า ซึ่งจะพาแฟนบอลชาวไทยไปสัมผัสประสบการณ์ระดับครั้งหนึ่งในชีวิตอีกด้วย อย่าลืมมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายนนี้ค่ะ”
The new STARGAZER โฉมใหม่ล่าสุด ได้รับการปรับโฉมดีไซน์ครั้งใหญ่ ทั้งภายนอกรอบคัน ให้ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ดุดันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น การออกแบบภายใน แบบ 6 ที่นั่ง Captain seat ตอบโจทย์การใช้งานที่อเนกประสงค์เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน พร้อมยกระดับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยเหนือชั้น เพื่อเสริมความมั่นใจในทุกการเดินทาง การนำรถรุ่นดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับประเทศครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนพลัง ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันของมหกรรมกีฬาระดับโลก พร้อมทำหน้าที่เป็น Strategic Product Showcase ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยขยายการรับรู้ผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มแฟนบอลและครอบครัวยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
ความตื่นเต้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะฮุนได เตรียมเผยโฉม The new STARGAZER อย่างเป็นทางการวันที่ 16 มีนาคมนี้ นอกจากการปรับโฉมใหม่รอบคันแล้ว ฮุนได เติมความสดใหม่ ทั้งฟังก์ชัน เทคโนโลยี และสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสปอร์ตและความคุ้มค่าในทุกการใช้งานในชีวิตจริง สำหรับใครที่อยากเห็นตัวจริงของ The new STARGAZER โฉมใหม่ล่าสุด รวมถึงเวอร์ชัน Limited Edition สีและรุ่นพิเศษจากแคมเปญนี้ได้ที่งาน “บางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ 2569” ที่บูธ A12 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี