"สเปอร์ส" หนีตายบุกถิ่นลิเวอร์พูล “แมนฯยูvsวิลล่า” แย่งพื้นที่อันดับ 3 Monomax ถ่ายทอดสดครบทุกคู่

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาล โดยสถานการณ์บนตารางคะแนนกำลังเข้มข้นอย่างยิ่ง ซึ่งทุกคะแนนเริ่มมีความหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการลุ้นแชมป์รวมถึงการดิ้นรนหนีโซนอันตราย ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันระหว่างวันที่ 14–17 มีนาคม 2569 เต็มไปด้วยเกมที่น่าสนใจ และมีหลายคู่ที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตารางคะแนนในช่วงโค้งสำคัญของซีซั่น ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เริ่มต้นกันในคืน วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 22.00 น. Monomax ถ่ายทอดสดสองสนาม โดย เบิร์นลีย์ เปิดบ้านพบ บอร์นมัธ เกมของสองทีมที่ต้องการแต้มสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงท้ายฤดูกาล ขณะที่อีกสนามถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ซันเดอร์แลนด์ รับมือ ไบรท์ตัน เกมนี้เปิดหน้าแลกกันสนุกตั้งแต่ต้นเกม ก่อนเข้าสู่วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569) สองทีมใหญ่ลงสนามพร้อมกัน โดย อาร์เซน่อล เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เอฟเวอร์ตัน ซึ่งเป็นเกมสำคัญของเจ้าถิ่นที่ต้องการรักษามาตรฐานผลงานในช่วงโค้งสุดท้าย ขณะเดียวกัน เชลซี เตรียมรับมือ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นการพบกันของสองทีมที่มีศักยภาพเกมรุกอันตรายและมีเป้าหมายเก็บคะแนนเพื่อรักษาโอกาสในการขยับอันดับ และ เวลา 03.00 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต้องออกไปเยือน เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำให้เกมนี้มีแนวโน้มเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ต้องอาศัยความเฉียบคมในการจบสกอร์และการจัดการเกมที่รัดกุม
ในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 21.00 น. ลงสนามพร้อมกันถึงสามคู่ เริ่มจาก คริสตัล พาเลซ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมที่ทั้งสองทีมต้องการแต้มเพื่อรักษาความมั่นคงของผลงานในช่วงท้ายฤดูกาล ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ แอสตัน วิลล่า การพบกันของสองทีมที่มีเกมรุกอันตรายและต้องการแต้มสำคัญ ทำให้เกมนี้เป็นหนึ่งในแมตช์ที่เข้มข้นที่สุดของสัปดาห์ ส่วนอีกสนาม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ จะพบกับ ฟูแล่ม เกมที่มีแนวโน้มสูสี เพราะทั้งสองทีมต่างต้องการแต้มเพื่อสร้างความได้เปรียบในช่วงโค้งสุดท้าย โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ต่อด้วยช่วงดึก เวลา 23.30 น. พบกับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ เมื่อ ลิเวอร์พูล เปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ การพบกันของสองทีมที่มีสไตล์การเล่นเกมรุกจัดจ้านและมักสร้างเกมที่เต็มไปด้วยจังหวะลุ้นประตู โดยผลการแข่งขันของคู่นี้อาจมีผลต่อการขยับตำแหน่งสำคัญบนตารางคะแนนในช่วงท้ายฤดูกาล ทั้งหมดนี้รับชมทาง Monomax
ปิดท้ายโปรแกรมเช้ามืดวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569) Monomax ยิงสด เบรนท์ฟอร์ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เกมของสองทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและวินัยในเกมรับ ซึ่งอาจตัดสินกันด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ และความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย
