เซ็นเตอร์ "ฮีต" โคตรร้อน!! กด 83 แต้มทุบสถิติแต้มสูงสุด "โคบี"

แบม อเดบาโย เซ็นเตอร์ ไมอามี ฮีต สร้างสถิติทำสกอร์สูงสุดอันดับ 2 ตลอดกาลของลีกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รองจาก วิลท์ แชมเบอร์เลน ทำไว้ 100 แต้มเฉพาะ 1 เกม โดยเหมา 83 แต้ม เอาชนะ วอชิงตัน วิซาร์ดส 150-129 ที่สนามคาเซยา เซ็นเตอร์ วันพุธที่ 11 มีนาคม ตามเวลาไทย
อเดบาโย กด 31 แต้มแค่ควอเตอร์แรก และยังร้อนแรงไม่หยุด ขยับเป็น 43 แต้มจบพักครึ่ง และ 62 แต้มหลังจบควอเตอร์ 3 จากนั้นควอเตอร์ 4 เกมป้องกัน วิซาร์ดส เริ่มรุม 2, 3 และบางครั้งตามประกบ 4 คน เป็นเหตุให้ อเดบาโย กินฟาวล์ได้บ่อย
สถิติหลังจบเกมของ อเดบาโย ส่องฟิลด์โกลเข้าเป้า 20 จาก 43 ครั้ง, ลูกโทษ 36 จาก 43 ครั้ง และ 3 คะแนน 7 จาก 22 ลูก ก่อนหลั่งน้ำตาสวมกอดคุณแม่ มาริลิน บลอนท์ แล้วเดินออกจากสนาม
เกมนี้ อเดบาโย ดังค์ขยับสถิติเป็น 62 แต้ม เหลือเวลา 22 วินาทีของควอเตอร์ 3 ทุบสถิติคะแนนสูงสุดเฉพาะ 1 เกมแฟรนไชส์ของ เลอบรอน เจมส์ ทำไว้ 61 แต้ม วันที่ 3 มีนาคม 2014
สถิติคะแนนสูงสุดของ NBA ซีซันนี้ คือ นิโกลา โยคิช เซ็นเตอร์ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ทำไว้ 56 แต้ม พบ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส คืนฉลองเทศกาลคริสต์มาส และผู้เล่นคนสุดท้ายที่ทำสกอร์ 62 แต้ม แค่ 3 ควอเตอร์ คือ โคบี ไบรอันท์ พบ ดัลลัส มาเวอริกส์ วันที่ 20 ธันวาคม 2005
อเดบาโย วัย 28 ปี ยังทำลายสถิติคะแนนสูงสุดเฉพาะ 1 เกมของ โคบี ทำไว้ 81 แต้ม พบ โตรอนโต แร็พเตอร์ส เมื่อปี 2006