สามโปรแถวหน้าพร้อมสู้ศึก รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ เปิดฤดูกาลเคแอลพีจีเอฯ

ฮง จองมิน นักกอล์ฟทำเงินรางวัลสูงสุดของ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 พร้อมด้วย ยู ฮย็อนจู มือหนึ่งคะแนนสะสม เคแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 และ โน ซึงฮี นักกอล์ฟอันดับสองในตารางทำเงินรางวัลสะสมของปี 2025 พร้อมลงสู้ศึก เคแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ “รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 1,200 ล้านวอน หรือประมาณ 22.44 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมนี้ ที่สนามอมตะสปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี
ฮง จองมิน นักกอล์ฟวัย 24 ปี มือทำเงินรางวัลสูงสุดของ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 เผยถึงการได้ลงแข่งขันที่ประเทศไทยว่า "ดีใจที่ทัวร์เดินทางมาเปิดการแข่งขันที่ประเทศไทย เนื่องจากอากาศที่เกาหลีหนาวจัด ทำให้เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน อีกทั้งเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร จึงมุ่งมั่นเต็มที่มากในการมาแข่งขันที่ประเทศไทย"
ด้าน ยู ฮย็อนจู นักกอล์ฟดาวรุ่งวัย 21 ปี มือมือคะแนนสะสมเคแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 และเป็นเจ้าของสองแชมป์เมเจอร์จากเมื่อปีที่ผ่านมา กล่าวว่า "สนามกอล์ฟที่ประเทศไทยขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐาน และสนามอมตะสปริงฯ ก็เป็นหนึ่งในสนามที่ได้รับการยกย่อง ตื่นเต้นที่จะได้มาร่วมการแข่งขัน และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการออกสตาร์ทปีด้วย"
สำหรับกอล์ฟรายการ รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน 72 หลุม หลังจบการเล่น 36 หลุมตัดตัวผู้เล่นเหลืออันดับ 60 และเสมอ เพื่อลุ้นเงินรางวัล โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 216 ล้านวอน หรือราว 4.65 ล้านบาท