CRC Sports เปิดเวที “HEAD Grand Brand Launch 2026” เดินหน้าสร้าง Ecosystem Tennis – Padel – Pickleball ครบวงจร

ซี อาร์ ซี สปอร์ต ประกาศศักดาเขย่าวงการแร็กเกตไทย เปิดตัวแบรนด์ “HEAD” อย่างเป็นทางการ ในงาน HEAD Grand Brand Launch 2026 ชูกลยุทธ์สร้าง Ecosystem กีฬา Tennis – Padel - Pickleball ครบวงจร ดึง “แทมมี่ แทมมารีน” นั่งแท่น Brand Ambassador พร้อมเปิดตัวไม้เทนนิส BOOM 2026 รุ่นใหม่ล่าสุด
บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ของประเทศไทย ผู้ถือสิทธิ์จัดจำหน่ายแบรนด์ HEAD (เฮด) แบรนด์เทนนิสระดับโลกจากประเทศออสเตรียอย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวในประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการกีฬา จัดงาน “HEAD Grand Brand Launch 2026” ณ Sterling Sport and Wellness ประกาศทิศทางรุกตลาด Racquet Sports เต็มตัว ภายใต้แนวคิด “Your Game is Our Game.” มุ่งยกระดับประสบการณ์กีฬาระดับโลกให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม
ภายในงานพบกับไฮไลต์สำคัญ กับการเปิดตัว Brand Ambassador “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และอดีตนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดถึงอันดับ 19 นอกจากนี้ ยังมีเหล่าคนดังและนักกีฬาที่หลงใหลในกีฬาเทนนิสมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน นำโดย วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์ พร้อมด้วยนักกีฬาและอินฟลูเอนเซอร์สาย Racquet Sports อีกมากมายที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิ On-Court Activity เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองอุปกรณ์ และสัมผัสประสบการณ์การเล่นจริง Game & Challenge กิจกรรมสนุก ๆ สำหรับผู้ร่วมงาน และ Fashion Show เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุดจาก HEAD
นายอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด เปิดเผยว่า “เป้าหมายของ CRC Sports คือการสร้างระบบนิเวศกีฬา (Sports Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยการนำแบรนด์กีฬาระดับโลกเข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างต่อเนื่อง การนำแบรนด์ HEAD เข้ามาเสริมทัพจึงถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในกลุ่ม Racquet Sports เนื่องจาก HEAD เป็นแบรนด์ระดับโลกที่นักกีฬาอาชีพไว้วางใจ การร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่คือการยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาในไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีเดียวกับที่ยอดนักกีฬาระดับโลกใช้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันวงการเทนนิสไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักกีฬาไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ และร่วมกันผลักดันให้วงการกีฬาเทนนิสในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต”
“HEAD คือแบรนด์กีฬาระดับตำนานจากประเทศออสเตรียที่ได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาระดับโลก การนำ HEAD เข้ามาเสริมทัพในเครือเซ็นทรัล รีเทล ครั้งนี้ คือก้าวสำคัญในการสร้าง Ecosystem ของกีฬา Racquet Sports ทั้ง Tennis, Padel และ Pickleball ให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นทุกระดับและยกระดับมาตรฐานวงการกีฬาไทยสู่สากล”
ด้านคุณณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Distributor & Licensee Brand บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด กล่าวถึง “กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ว่า “HEAD มีจุดแข็งเป็นแบรนด์อุปกรณ์เทนนิสระดับโลกที่มีผลิตภัณฑ์แบบ Full Range ครอบคลุมตั้งแต่ไม้เทนนิส รองเท้า ลูกบอล เอ็น กระเป๋า ไปจนถึง Apparel และ Accessories โดยแนวคิดของแบรนด์คือการพัฒนาอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เล่นทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เล่นเริ่มต้นไปจนถึงนักกีฬาแข่งขัน โดยจุดขายสำคัญคือ HY-BORTechnology เทคโนโลยีที่ถูกติดตั้งบริเวณด้ามจับช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากลูกเทนนิส ทำให้ผู้เล่นรู้สึกนุ่มขึ้นตอนสัมผัสบอล”
“ไฮไลท์ในปีนี้คือการแต่งตั้ง ‘แทมมี่’ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ เป็น Brand Ambassador เพื่อเป็นไอคอนสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกับ ‘บูม’ กษิดิศ สำเร็จนักกีฬาอาชีพดาวรุ่ง ที่กำลังสร้างผลงานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ภายในงานเรายังได้เผยโฉมBOOM 2026 สีใหม่เป็นครั้งแรกในไทย พร้อมแผนจัดกิจกรรม Demo Day, Tennis Clinic และ Cardio Tennis ตลอดทั้งปีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นทุกระดับ”
ขณะที่ คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาด เสริมถึงเทรนด์ตลาดว่า “ปัจจุบัน Racquet Sports ไม่ใช่แค่การแข่งกีฬา แต่เป็น Lifestyle Community เชื่อมโยงผู้คนผ่านคอมมูนิตี้ของผู้เล่นที่มีความสนใจเดียวกันเราเห็นโอกาสเติบโตสูงมากในกีฬา Tennis, Padel และ Pickleball ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเพราะเล่นง่ายและสนุก ซึ่ง HEAD มีผลิตภัณฑ์รองรับกลุ่มนี้อย่างครบครัน นอกจากนี้เรายังเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันตั้งแต่ระดับเยาวชนในรายการ Supersports Tennis Junior 10 ไปจนถึงระดับอาชีพอย่าง Singha TATP Tour ควบคู่กับการจัดกิจกรรมอย่าง Demo Day, Ladies’ Night และ Cardio Tennis เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดลองอุปกรณ์ สร้างประสบการณ์ร่วมกันในคอมมูนิตี้ และผลักดันให้กีฬาแร็กเกตเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยโดยที่แบรนด์จะสนับสนุนการแข่งขันต่างๆจากทังภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนระดับประเทศ”
สินค้าจาก HEAD พร้อมวางจำหน่ายแล้ว ที่ร้าน Superports ทั้งหมด 30 สาขา และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยภายในปี 2569 พร้อมกันนี้ยังเพิ่มกลุ่มสินค้าให้ครบครันมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพให้การเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าผ่านหลากหลายช่องทางจำหน่าย ทั้งออนไลน์บนเว็บ Supersports.co.th และออนไลน์ยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ Lazada, Shopee เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ Facebook > Supersports และทาง www.supersports.co.th