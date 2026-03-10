"ลัลนา" ลิ่วเมนดรอว์เทนนิส WTA ออสติน 125

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,653,550 บาท) ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 มี.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทหญิงเดี่ยว ซึ่งผู้ชนะจะได้สิทธิผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์ต่อไป
"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ 124 ของโลก และเป็นมือวาง 3 รอบคัดเลือก มีคิวลงแข่งขันในรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ซึ่งเจ้าตัวโชว์ฟอร์มเยี่ยม เอาชนะ มาไลกา ราโปลู นักหวดสาวเจ้าถิ่น มืออันดับ 559 ของโลก 2-0 เซต 6-1, 6-1 ทำให้ ลัลนา ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ รอบแรกไปพบ ดัลม่า กัลฟี่ มืออันดับ 84 ของโลก จากฮังการี ต่อไป
ภาพ : Austin 125 Tennis