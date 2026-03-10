xs
ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดศึกยัดห่วงระดับโลก 3x3 พร้อมดันแบดเยาวชนทั่วไทย สานฝันดาวรุ่งสู่เวทีแชมป์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช่อง 7HD ชวนแฟนกีฬาร่วมอุ่นเครื่องความมัน ต้อนรับฤดูกาลแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 และแบดมินตันเยาวชน พร้อมถ่ายทอดสดและเกาะติดทุกความเคลื่อนไหว สานฝันนักกีฬานักเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

แฟนกีฬามีเฮต่อเนื่อง ช่อง 7HD อัดแน่นกีฬาให้เชียร์มันแบบจัดเต็ม ไฮไลต์แรกกับศึกระดับโลก ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ I เรดบลู แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2026 ที่รวมนักบาสเกตบอล 3x3 ชาย–หญิงชั้นนำกว่า 16 ทีม ลงสนามระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดย ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดการแข่งขันของทีมชาติไทย วันที่ 13-14 มีนาคม และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ให้แฟนกีฬายัดห่วงได้ร่วมลุ้นแชมป์แบบสด ๆ

ขณะเดียวกัน ช่อง 7HD ยังสนับสนุนการเผยแพร่การแข่งขันแบดมินตันเยาวชน SAT NSDF Thai Domestic Power Badminton Championships 2026 จัดโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับเวทีแข่งขันและเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพ ผ่านการแข่งขัน 6 สนาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน ก่อนปิดท้ายรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30–31 พฤษภาคมนี้

การแข่งขันใน สนามที่ 1 (กรุงเทพฯ) และสนามที่ 2 (นครสวรรค์) ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคัก เตรียมลุยต่ออีก 4 สนาม ได้แก่ ขอนแก่น (วันที่ 6-10 มีนาคม), สุราษฎร์ธานี (วันที่ 20-24 มีนาคม), เชียงใหม่ (วันที่ 27-31 มีนาคม), ภาคตะวันออก (วันที่ 3-7 เมษายน) และรอบชิงแชมป์ระเทศไทย (วันที่ 26-31 พฤษภาคม) แฟน ๆ สามารถติดตามผลการแข่งขัน สกู๊ปพิเศษ ข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทางรายการ “สนามข่าวกีฬา” ช่อง 7HD และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Ch7HD Sports

พิเศษ! ร่วมสนุกกับกิจกรรมโหวต Icon of the Court เฟ้นหานักแบดมินตันชาย 1 คน และหญิง 1 คน หนุ่มหล่อสาวสวยจากแต่ละสนาม เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อชิงตำแหน่งขวัญใจมหาชนประจำทัวร์นาเมนต์ มาร่วมส่งคะแนนได้ทาง Facebook : Ch7HD Sports

สำหรับรอบรองชนะเลิศวันที่ 30 พ.ค. 69 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 พ.ค. 69 ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : Ch7HD รวมถึง Facebook และ TikTok: Ch7HD Sports ให้ได้เชียร์จัดเต็ม

แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV




