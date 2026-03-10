"พัชรินทร์" โชว์ฟอร์มมือวาง 1 ลิ่ว 16 คน “กัญจน์ชญา” ฉลุยเมนดรอว์ศึกไทยแลนด์ฯ

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2569 มีการแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบเมนดรอว์
พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดชาวขอนแก่น มือวางอันดับ 1 ของรายการ ผ่านเข้ารอบประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาด หลังจากประเดิมสนามในรอบแรก (32 คน) และใช้ชั้นเชิงการหวดที่เฉียบขาด ปราบ กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ จาก กทม. ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 จากชัยชนะดังกล่าว ทำให้ พัชรินทร์ เข้าไปยืนรอคู่แข่งขันในรอบที่สองหรือ 16 คนสุดท้าย ซึ่งจะพบกับผู้ชนะระหว่าง ณปภัช เสรยานนท์ จากนครศรีธรรมราช กับ พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช จาก กทม. อดีตทีมชาติไทย
ด้านการขับเคี่ยวในรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ของประเภทหญิงเดี่ยว กัญจน์ชญา จูงวัฒนา นักหวดสาว กทม. โชว์ฟอร์มอดีตเยาวชนทีมชาติ เอาชนะ โชติกา สิงคำสอน จากนนทบุรี ได้แบบขาดลอย ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ส่งผลให้ กัญจน์ชญา คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอว์ทันที โดยรอบแรก จะแข่งขันกับ ปพิชญา อิสโร จากสงขลา
ผลการแข่งขัน หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช (กทม.) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) 2-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4, พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (กทม.) ชนะ ณภัทร เทียมธรรม (ชลบุรี) 6-0, 6-3, อันนา ซาโต้ (กทม.) ชนะ พัชรดา เนาชารี (สมุทรสงคราม) 6-0, 6-0
อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ สิริน พงศ์ทองเมือง (กทม.) 6-1, 7-5, มาลิน พงศ์ทองเมือง (กทม.) ชนะ หนึ่งนรี กุลเรือง (ปทุมธานี) 6-1, 6-1, ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) ชนะ ภัสญดา วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 6-2, 6-2, จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (ชลบุรี) ชนะ พิมพ์พิชชา คงวัน (นนทบุรี) 6-0, 6-1
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) ชนะ กฤษฏา จอยไธสง (อุดรธานี) 6-3, 6-2, ปรัชญา ใบบ้ง (กทม.) ชนะ วีรวิชญ์ กำพุฒ (กทม.) 2-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8, นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.) แพ้ มัลคอล์ม ราชีด (สหรัฐฯ) 4-6, 0-6, สิริพงศ์ คะประสิทธิ์ (กทม.) แพ้ ริชาร์ด ลาซิส (เบลารุส) 2-6, 3-6