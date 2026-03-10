“ภูมินทร์” คว้าแชมป์โบว์ลิ่งประปาประเทศไทย สมาคมเตรียมจัดต่อศึกไทยแลนด์โอเพ่น

การแข่งขันโบว์ลิ่ง รายการ การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันประเภทโอเพ่น ชาย, โอเพ่น หญิง, เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี วันสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง และดร.สุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมด้วย นาย วิวัตน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล นอกจากนี้ นายวีรยุทธ จอมใจเหล็ก กรรมการบริหารสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลในประเภทอื่น
กติการแข่งขันในประเภทโอเพ่นชายและหญิง นักกีฬาทุกคนจะแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม แข่งขัน 2 วันๆ ละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด เอ, บี) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยนสควอดได้ในวันแรก วันที่ 2 จะต้องโยนในสควอดเดิม จะย้าย สควอดไม่ได้ และ การแข่งขันจะไม่มีระบบแต้มต่อ แยกประเภท ชายและหญิง นักกีฬาหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ส่วน นักกีฬาชายที่ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1-8 จะเข้าแข่งขันรอบ Match Game แมตช์เกมส์ เพื่อแข่งขันคนละ 1 เกมแบบจัดอันดับเพื่อ หาผู้ชนะ
ประเภทโอเพ่นชายหลังทำการแข่งขัน 2 รอบ 12 เกม นักกีฬา 8 คนที่เข้ารอบแมตช์เกมส์ ซึ่งจะมาประกบคู่แข่งขันคนละ 1 เกมเพื่อหาผู้ชนะเลิศ สำหรับนักกีฬา 8 คนที่เข้ารอบประกอบด้วย อันดับ 1 ณภัทร บุษปนิกรกุล ทีมชาติ 2 เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทำได้ 2,642 คะแนน, อันดับ 2 ชนาธิป เปรมปรีด์ 2,607 คะแนน, อันดับ 3 สิทธิพล คุณอักษร 2,534 คะแนน, อันดับ 4 ภูมินทร์ กลั่นบิดา 2,513 คะแนน, อันดับ 5 ศศิธ์ธา แก้วกลม 2,478 คะแนน, อันดับ 6 สาโรจน์ ประชาผดุง 2,462 คะแนน, อันดับ 7 ลภัสดนัย ชูแสง 2,456 คะแนน, อันดับ 8 สิริพรชัย นราภักดิ์วงศ์ 2,456 คะแนน
หลังจากจับประกบคู่แข่งขันคนละ 1 เกม ปรากฎว่า เป็น ภูมินทร์ กลั่นบิดา เข้ามาชิงกับ ชนาธิป เปรมปรีด์ ซึ่งเป็น ภูมินทร์ เอาชนะไป 236-233 คะแนน คว้าแชมป์ประเทศไทยไปครอง พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท, อันดับ 2 ชนาธิป เปรมปรีด์ รับเงินรางวัล 15,000 บาท,อันดับ 3 สาโรจน์ ประชาผดุง รับเงินรางวัล 7,500 บาท
ขณะที่ผลประเภทโอเพ่นหญิง ซึ่งใช้คะแนนรวม 12 เกม แชมป์เป็นของ นักทอยแก่นทีมชาติไทย ชวกร วุฒิ 2,464 คะแนน รับเงินรางวัล 10,000 บาท, อันดับ 2 ศริยา ช่องวารินทร์ 2,424 คะแนน รับเงินรางวัล 5,000 บาท อันดับ 3 ปิ่นมนัส คำชัยภูมิ 2,376 คะแนน รับเงินรางวัล 4,000 บาท
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬาทุกคนจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 12 เกม แข่งขัน 2 วันวันละ 6 เกม (ตามรอบที่กำหนด เอ, บี) รวม 12 เกม นักกีฬาที่โยนสควอดใดในวันแรก วันที่ 2 จะต้องโยนในสควอด เดิม จะย้ายสควอด ไม่ได้ และนักกีฬาที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569
ผลการแข่งขันเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี อันดับ 1 ศศิธ์ธา แก้วกลม 2,478 คะแนน, อันดับ 2 ภีมมากร เสมอใจ 2,440 คะแนน, อันดับ 3 รัฐพล มลิวัลย์2,433 คะแนน ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี อันดับ 1 ภีมมกร เสมอใจ 2,440 คะแนน, อันดับ 2 วีรภัทร แอนดริว วอง 2,325 คะแนน, อันดับ 3 สรวิชญ์ เอี่ยมสุกใส 2,317 คะแนน
สำหรับโปรแกรมการจัดการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จะเป็นการจัดการแข่งขัน ประปา ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล โอเพ่น เทนพิน แชมเปี้ยนชิพ 2026 ระหว่างวันที่ 5-20 เม.ย. 2569 ที่ บลูโอริธึ่มแอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน