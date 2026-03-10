“ก้อง-สมเกียรติ” คัมแบ็กสนาม “เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์”ลงเทสต์ Honda CBR1000RR-R วันแรกที่ ปอร์ติเมา

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 จัดโปรแกรมการทดสอบอย่างเป็นทางการขึ้นที่ สนาม อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคมนี้
หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายและกลับเข้าร่วมทีมเพื่อลงสนามทดสอบได้อีกครั้ง
การเทสต์วันแรกที่ ปอร์ติเมา มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีฝนตลงมาในช่วงกลางวัน ส่งผลให้การทดสอบต้องหยุดชะงัก ก่อนจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในสภาพแทร็กชื้นแต่ก็ยังสามารถทำงานกับตัวรถได้
สำหรับ “ก้อง-สมเกียรติ” วางแผนทำงานร่วมกับทีมด้วยการลงทดสอบรถแข่ง Honda CBR1000RR-R จำนวน 2 คัน ทว่าจากฝนที่ตกลงมาทำให้ลงทดสอบได้เพียง 1 คัน วิ่งไปทั้งสิ้น 41 รอบสนาม รั้งอันดับ 13 ด้วยเวลาต่อรอบดีที่สุด 1 นาที 42.546 วินาที ตามหลังผู้นำ 1.924 วินาที
ส่วน “โจนาธาน เรีย” แชมป์โลก 6 สมัยชาวไอริชหมายเลข 65 กลับมาลงทดสอบให้กับ ฮอนด้า ในวันแรกวิ่งไปทั้งสิ้น 32 รอบสนาม รั้งอันดับ 9 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.732 วินาที ตามผู้นำ 1.110 วินาที
ทั้งนี้ “ก้อง-สมเกียรติ” มีคิวลงทดสอบรถแข่ง Honda CBR1000RR-R อีกครั้งในวันอังคารที่ 10 มีนาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการเทสต์วันสุดท้าย ก่อนจะแข่งขันสนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมนี้ ที่สนามเดียวกัน
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH