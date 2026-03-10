“ภูฏาน” ส่งทีมงานร่วมอบรม หลักสูตรเอ็นบีซีซี ของเพาะกายไทย

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" (National Bodybuilding Coaching Certificate - NBCC) เนชั่นแนล บอดี้บิวดิ้ง โค้ชชิ่ง เซอร์ติฟิเคท-เอ็นบีซีซึ) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 11– 13 มีนาคม 2569 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
การอบรมครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายสมาชิกของสมาคมจากทั่วประเทศ โดยหลักสูตร NBCC (เอ็นบีซีซี) นี้ได้รับการออกแบบโดย สมาคมกีฬาเพาะกายฯ ร่วมกับ สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM วิสดอม) เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา (Personal Trainer เพอรซันแนล เทรนเนอร์) ในวงการเพาะกายให้มีมาตรฐานระดับสากล
ในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน ภายใต้การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และในครั้งนี้ทางสมาคมได้รับการประสานจากสหพันธ์กีฬาเพาะกายจากประเทศภูฏานที่จะส่งทีมงานเข้ามาร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพราะต้องการนำเนื้อหาหลักสูตรที่มีการอบรมไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรและนักกีฬาของประเทศภูฏาน ซึ่งเตรียมตัวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลกในปีหน้า พ.ศ.2570 อีกด้วย
สำหรับเนื้อหาหลักสูตร NBCC (เอ็นบีซีซี) ครอบคลุมองค์ความรู้รอบด้านโดยได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ฝึกสอนมืออาชีพ อาทิ กายวิภาคศาสตร์และระบบกล้ามเนื้อ โดย ดร.ทศพร ยิ้มละมัย, ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกาย โดย รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, โภชนาการและการคำนวณสารอาหาร โดย ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์, เวชศาสตร์การกีฬาและการป้องกันการบาดเจ็บ โดย น.พ.อี๊ด ลอประยูร, จิตวิทยาทางการกีฬา โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, เทคนิคการฝึกซ้อมอย่างมืออาชีพ จากผู้ฝึกสอนทีมชาติสมาคมกีฬาเพาะกายฯ
ทั้งนี้เนื้อหาในหลักสูตรนี้ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายในการ พัฒสร้างอาชีพ สร้างโอกาสในอุตสาหกรรมกีฬา และผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมกีฬาเพาะกายฯ และสถาบัน WISDOM (วิสดอม) จะได้รับวุฒิบัตรรับรองความสามารถ อีกด้วย
หลักสูตร NBCC (เอ็นบีซีซี) ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญที่สมาคมกีฬาเพาะกายฯ พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจฟิตเนสและอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพ และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในสายงานนี้อย่างต่อเนื่อง