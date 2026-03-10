2 เด็กไทยตามรอย “ไมค่อน” ฝึกฟุตบอลกับบาเยิร์น มิวนิค

อายัน สำราษ โบส และ “กาย” ภาณุพงศ์ พบสระใหญ่ 2 นักเตะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (STB อะคาเดมี่) เตรียมตามรอย ไมค่อน เด็กบราซิลหัวใจไทย ไปร่วมฝึกฟุตบอลกับสโมสร บาเยิร์น มิวนิค ทีมดังระดับโลก ที่เยอรมัน โดยล่าสุดทั้งสองคนได้เข้ารายงานตัวกับ บาเยิร์น มิวนิค ซึ่ง “ไมค่อน” ก็ได้วิดีโอคอลมาพูดคุยและแสดงความยินดีกับเพื่อนทั้งสองคมด้วย
ทั้งนี้ “ไมค่อน” ที่ก็เป็นนักเตะเยาวชนของ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (STB อะคาเดมี่) ก็เคยได้รับโอกาสแบบนี้เช่นกัน โดยเมื่อปี 2024 ”ไมค่อน“ เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกเข้าแคมป์ Bayern Global Academy ที่เยอรมัน ก่อนเซ็นสัญญากับทีมเยาวชน 17 ปี ของบาเยิร์น มิวนิค ในปีถัดมา ซึ่งเจ้าตัวพัฒนาฝีเท้า จนได้รับโอกาสให้ลงเล่นทั้งในปียู-17 และยู-19
ก่อนจะถูกผลักดันขึ้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยิร์น มิวนิค และได้ประเดิมสนามนัดแรกให้ทีมชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะ เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 5-0 เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ก่อนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา จะสร้างประวัติศาสตร์ เดบิวต์ในศึกบุนเดสลีกา อย่างเป็นทางการ โดยลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่ 61 ในนัดที่บาเยิร์นเอาชนะ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 4-1
ขอบคุณภาพ : STB Academy