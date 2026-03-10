“บิ๊กเอ” หนุนแยกกระทรวงกีฬา เชื่อช่วยรัฐมนตรีโฟกัสงานกีฬาเต็มที่

"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ พร้อมคีย์แมนกีฬาไทย ยกมือสนับสนุนนโยบายของ "รัฐบาลใหม่" ที่จะแยก "กระทรวงกีฬา" เป็นเอกเทศ ชี้ "รัฐมนตรี" จะได้โฟกัสการทำงานได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ "โอลิมปิคไทย" พร้อมให้คำปรึกษา เสนอแนะจุดอ่อน-จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อบูรณาการการกีฬาของไทย เดินหน้าไปถูกทางด้วยกัน
จากกระแสข่าวที่รัฐบาลใหม่ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยจะแบ่งงานด้านการท่องเที่ยว ไปร่วมกับงานของวัฒนธรรม ขณะที่ งานด้านกีฬา จะออกเป็นกระทรวงเอกเทศ โดยจะพยายามดำเนินการภายใน 6 เดือน นั้น
ในเรื่องนี้ "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า จากแนวคิดดังกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนั้น ถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวคิดเห็นอย่างไร ก็อยากจะเรียนว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะแยกกระทรวงกีฬา เป็นเอกเทศ เหตุผลก็คือจะได้โฟกัสงานด้านกีฬาได้อย่างเต็มที่ ท่านรัฐมนตรี ที่เข้ามาก็จะได้ดูแลงานด้านกีฬาได้อย่างเต็มที่เช่นกัน
"บิ๊กเอ" กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่าการที่กระทรวง มีงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 2 อย่างอยู่ด้วยกัน จึงทำให้กีฬาไม่ใช่จุดโฟกัส เพราะรัฐมนตรีก็ต้องสนใจท่องเที่ยวมากกว่า เนื่องจากเป็นรายได้หลักของประเทศ ในแต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาหลายสิบล้านคน ทำให้งานกีฬา จึงเป็นแค่อันดับ 2
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่กีฬาจะแยกมาเป็นกระทรวงเดี่ยวนั้นก็ต้องมาดูว่าโครงสร้างของกระทรวงจะเป็นอย่างไร จะมีการดึงกรม-กอง ในส่วนไหนเข้ามาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงบ้าง ซึ่งเรื่องนี้น่าจะช่วยกันคิดและพิจารณาร่วมกัน
ประธานโอลิมปิคไทย ระบุต่อว่า หากทางรัฐบาลใหม่ อยากได้ข้อมูล หรือคำปรึกษา คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีเหล่าคีย์แมนกีฬาของประเทศ ร่วมกันทำงานเป็นจำนวนมากนั้นก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เชื่อว่าท่านจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาของวงการกีฬาไทยอย่างตรงจุด เพื่อที่จะได้ร่วมกันบูรณาการการกีฬา และเดินหน้างานกีฬาของชาติไปให้ถูกที่ถูกทาง
"ผมได้คุยกับผู้บริหารวงการกีฬาหลายคน รวมทั้งคุยกับสมาคมกีฬาใหญ่หลาย ๆ สมาคมแล้ว ทุกคนเห็นด้วยที่จะให้มีการแยกกระทรวงกีฬา ซึ่งประเทศที่มีการตั้งกระทรวงกีฬา เป็นเอกเทศ ต่างประสบความสำเร็จในการกีฬาทั้งสิ้น อาทิ ฝรั่งเศส กับ บราซิล ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ มาแล้ว ขณะที่ เซเนกัล ก็กำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ เช่นกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านกีฬาอย่างเต็มที่นั่นเอง" ผศ.พิมล กล่าวทิ้งท้าย