xs
xsm
sm
md
lg

“วิว”​ ขึ้นมือ 1 โลกอย่างเป็นทางการ คัมแบ็คหนที่ 2 ในรอบ 8 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กลับขึ้นมาครองมือ 1 ของโลกอีกครั้ง อย่างเป็นทางการ จากการประกาศอันดับของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2026 หลังผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ศึกใหญ่ รายการ ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์​ 1000 ที่อังกฤษ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็นับเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ ”วิว“ ในรายการนี้ด้วย

ประกอบกับการที่ ฉี ยู่ฉี มือ 1 ของโลก จากจีน ที่เป็นแชมป์เก่าในศึกออลอิงแลนด์​ 2025 ตกรอบแรก ส่งผลคะแนนสะสมลดลง และถูก “วิว” ทำคะแนนสะสมแซงหน้าขึ้นมาเป็นมือ 1 ของโลกอีกครั้ง โดยการกลับขึ้นมาครองบัลลังก์มือ 1 โลก ของ ”วิว“ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนที่ 2 หลังจากที่ก่อนนี้ “กุลวุฒิ” เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ขึ้นมือ 1 ของโลกได้เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2025 มาแล้ว โดย “วิว”​ มีแต้ม 100,779 คะแนน ส่วน ฉี ยู่ฉี มีแต้ม 100,567 คะแนน

ขณะที่อันดับโลกของนักกีฬาไทยรายอื่นๆ ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ ประเภทชายเดี่ยว "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 29 ของโลก, "กัน" กันตภณ หวังเจริญ รั้งอันดับ 56 ของโลก

ประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ ยังรั้งมือ 7 โลก, "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 8 ของโลก, "เม" ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 14 ของโลก, "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 16 ของโลก และ "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ อันดับ 28 ของโลก

ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ยังรั้งอันดับ 3 ของโลก, "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค กับ "เจน" เฌอย์ณิชา อันดับ 15 ของโลก และคู่เฉพาะกิจ "โอโม่" พรรคพล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 21 ของโลก