“วิว”​ ขึ้นมือ 1 โลกอย่างเป็นทางการ คัมแบ็คหนที่ 2 ในรอบ 8 เดือน

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กลับขึ้นมาครองมือ 1 ของโลกอีกครั้ง อย่างเป็นทางการ จากการประกาศอันดับของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2026 หลังผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ศึกใหญ่ รายการ ออลอิงแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่อังกฤษ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็นับเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ ”วิว“ ในรายการนี้ด้วย
ประกอบกับการที่ ฉี ยู่ฉี มือ 1 ของโลก จากจีน ที่เป็นแชมป์เก่าในศึกออลอิงแลนด์ 2025 ตกรอบแรก ส่งผลคะแนนสะสมลดลง และถูก “วิว” ทำคะแนนสะสมแซงหน้าขึ้นมาเป็นมือ 1 ของโลกอีกครั้ง โดยการกลับขึ้นมาครองบัลลังก์มือ 1 โลก ของ ”วิว“ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนที่ 2 หลังจากที่ก่อนนี้ “กุลวุฒิ” เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ขึ้นมือ 1 ของโลกได้เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2025 มาแล้ว โดย “วิว” มีแต้ม 100,779 คะแนน ส่วน ฉี ยู่ฉี มีแต้ม 100,567 คะแนน
ขณะที่อันดับโลกของนักกีฬาไทยรายอื่นๆ ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ ประเภทชายเดี่ยว "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 29 ของโลก, "กัน" กันตภณ หวังเจริญ รั้งอันดับ 56 ของโลก
ประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ ยังรั้งมือ 7 โลก, "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 8 ของโลก, "เม" ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 14 ของโลก, "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 16 ของโลก และ "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ อันดับ 28 ของโลก
ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ยังรั้งอันดับ 3 ของโลก, "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค กับ "เจน" เฌอย์ณิชา อันดับ 15 ของโลก และคู่เฉพาะกิจ "โอโม่" พรรคพล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 21 ของโลก