กัมพูชาป่วนอีกเทไทยซ้ำ ถอนแข่งฟุตซอลอาเซียน ฝ่ายจัดวุ่นต้องรื้อโปรแกรมแข่ง

กัมพูชา ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 5-13 เมษายน 69 ที่ โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ออกไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นเพราะกังวลในเรื่องความปลอดภัย หลังก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม 2025 ทัพนักกีฬากัมพูชาก็เพิ่งถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เพราะกังวลในความไม่ปลอดภัย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีการสู้รบและปะทะกันอย่างหนักบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 สหพันธ์ฟุตซอลอาเซียน (AFF) ได้จับสลากการแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 9 ชาติ ได้แก่ ไทย (เจ้าภาพ), อินโดนีเซีย (แชมป์เก่า) , เวียดนาม , ออสเตรเลีย , มาเลเซีย , เมียนมา , ติมอร์-เลสเต , กัมพูชา และ บรูไน ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเอ 4 ทีม และกลุ่มบี 5 ทีม
ทว่าจากการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ที่ทีมฟุตซอลกัมพูชาแจ้งถอนตัวจากการแข่งขัน ส่งผลให้จำนวนทีมที่เข้าร่วมลดเหลือ 8 ชาติ ซึ่งก็ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องปรับโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มใหม่ทั้งหมด ซึ่งผลการแบ่งกลุ่มใหมนั้น กลุ่มเอ ประกอบด้วย ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ), เวียดนาม, เมียนมา, ติมอร์-เลสเต ส่วนกลุ่มบี ประกอบด้วย อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย, บรูไน