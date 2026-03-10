ฮอกกี้หญิงไทยขึ้นอันดับ 10 โลก ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสมาคม

ฮอกกี้สาวในร่มสร้างประวัติศาสตร์ ติดท๊อป 10 ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 63 ปี และยึดเบอร์ 1 ของเอเชีย ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดศึกชิงแชมป์เอเชีย
นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ออกมาเปิดเผยว่า นับว่าเป็นข่าวดีของวงการฮอกกี้สาวไทยโดยเฉพาะอีเว้นส์อินดอร์ ซึ่งทางสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ (FIH) ได้มีการจัดอันดับโลกล่าสุดในประเภทอินดอร์ฮอกกี้ปรากฏว่าทีมฮอกกี้สาวไทยติดท๊อป 10 อันดับแรกของโลกเป็นประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งสมาคมฮอกกี้มา 63 ปี ด้วยคะแนน 925 คะแนน และที่สำคัญเรายังยึดเบอร์ 1 ของเอเชียมาหลายเดือนแล้ว โดยคู่แข่งขันไทยอย่างคาซัคสถานก็อยู่อันดับที่ 14 อินโดนีเชียอยู่อันดับที่ 31 และมาเลเซีย อยู่อันดับที่ 33
นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ยังกล่าวเสริมว่า จากการที่ไทยได้อันดับโลกที่ดีเช่นนี้มาจากผลพวงของทีมฮอกกี้สาวไทยช่วงปี 2025 ที่ผ่านมา ถือเป็น "ปีทอง" ของวงการฮอกกี้ในร่มหญิงไทยด้วยผลงานระดับประวัติศาสตร์ จบอันดับ 8 ของโลก (FIH Indoor Hockey World Cup 2025) ไทยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะออสเตรีย (รองแชมป์เก่า) ในรอบแบ่งกลุ่ม 2-1 จนผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จบการแข่งขันใน อันดับที่ 8 ของโลก จากทั้งหมด 12 ทีมชั้นนำ ในขณะที่สมลักษ์ สุทธิประภา ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย คว้ารางวัล "ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์" มาครอง
"นอกจากนี้ยังมีผลงานจากเหรียญทองซีเกมส์ 2025 (SEA Games ครั้งที่ 33) ทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มดุสมราคาเจ้าภาพ คว้า เหรียญทอง มาครองได้สำเร็จ
ในรอบชิงชนะเลิศ สามารถเอาชนะคู่ปรับตลอดกาลอย่าง มาเลเซีย ไปได้ 4-3 ซึ่งถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ สำหรับในปีนี้เราก็เตรียมทีมพร้อมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น และหวัว่าทีมฮอกกี้สาวไทยจะสร้างผลงานได้ดียิ่งใหญ่อีกครั้ง" นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้กล่าวทิ้งท้าย
สรุปการจัดอันดับโลก FIH Women's Indoor World Rankings ล่าสุด 1.สาธารณัฐเชก (CZE) 1963 คะแนน 2 ออสเตรีย (AUT) 1850 คะแนน 3 เยอรมนี (GER)1700 คะแนน 4 โปแลนด์ (POL) 1625 คะแนน 5 เบลเยียม (BEL) 1525 คะแนน
6 ออสเตรเลีย (AUS) 1350 คะแนน7 สหรัฐอเมริกา (USA) 1300 คะแนน 8 นามิเบีย (NAM) 1260 คะแนน 9 แอฟริกาใต้ (RSA) 1225 คะแนน และ 10 ประเทศไทย (THA) 925 คะแนน
ส่วนอันดับของทีมเอเชีย-โอเชียเนีย 12 นิวซีแลนด์ 840 คะแนน อันดับ 14 คาซัคสถาน 672 คะแนน อันดับ 31 อินโดนิเชีย 117 คะแนน อันดับ 33 มาเลเซีย 108 คะแนน อันดับ 36 อิหร่าน 77 คะแนน อันดับ 37 สิงคโปร์ 70 คะแนน อันดับ 38 กัมพูชา 63 คะแนน อันดับ 40 เวียดนาม 38 คะแนน อันดับ 41 ไต้หวัน 35 คะแนน อันดับ 42 ปากีสถาน 33 คะแนน