ฮอกกี้หญิงไทยขึ้นอันดับ 10 โลก ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสมาคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฮอกกี้สาวในร่มสร้างประวัติศาสต​ร์​ ติดท๊อป​ 10 ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ​ 63 ปี​ และยึดเบอร์​ 1 ของเอเชีย ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดศึกชิงแชมป์เอเชีย

นายกองเอกชัยภักดิ์​ ศิริวัฒน์​ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศ​ไทย​ ออกมาเปิดเผยว่า​ นับว่าเป็นข่าวดีของวงการฮอกกี้สาวไทยโดยเฉพาะอีเว้นส์อินดอร์​ ซึ่งทางสหพันธ์​ฮอกกี้นานาชาติ​ (FIH) ได้มีการจัดอันดับโลกล่าสุดในประเภทอินดอร์ฮอกกี้​ปรากฏ​ว่าทีมฮอกกี้สาวไทยติดท๊อป​ 10 อันดับแรกของโลกเป็นประวัติศาสตร์​ในการก่อตั้งสมาคมฮอกกี้มา​ 63​ ปี​ ด้วยคะแนน​ 925​ คะแนน​ และที่สำคัญเรายังยึดเบอร์​ 1 ของเอเชียมาหลายเดือนแล้ว​ โดยคู่แข่งขันไทยอย่างคาซัคสถานก็อยู่อันดับที่​ 14​ อินโดนีเชีย​อยู่​อันดับที่​ 31​ และมาเลเซีย​ อยู่อันดับที่​ 33​

นายกองเอกชัยภักดิ์​ ศิริวัฒน์​ ยังกล่าวเสริมว่า​ จากการที่ไทยได้อันดับโลกที่ดีเช่นนี้มาจากผลพวงของทีมฮอกกี้สาวไทยช่วงปี 2025 ที่ผ่านมา ถือเป็น "ปีทอง" ของวงการฮอกกี้ในร่มหญิงไทยด้วยผลงานระดับประวัติศาสตร์​ จบอันดับ 8 ของโลก (FIH Indoor Hockey World Cup 2025) ไทยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะออสเตรีย (รองแชมป์เก่า) ในรอบแบ่งกลุ่ม 2-1 จนผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์​ จบการแข่งขันใน อันดับที่ 8 ของโลก จากทั้งหมด 12 ทีมชั้นนำ​ ในขณะที่สมลักษ์ สุทธิประภา ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย คว้ารางวัล "ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์" มาครอง

"นอกจากนี้ยังมีผลงานจากเหรียญ​ทองซีเกมส์ 2025 (SEA Games ครั้งที่ 33) ทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มดุสมราคาเจ้าภาพ คว้า เหรียญทอง มาครองได้สำเร็จ
​ในรอบชิงชนะเลิศ สามารถเอาชนะคู่ปรับตลอดกาลอย่าง มาเลเซีย ไปได้ 4-3 ซึ่งถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ สำหรับในปีนี้เราก็เตรียม​ทีมพร้อมแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย​ซึ่งประเทศไทย​จะเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น​ และหวัว่าทีมฮอกกี้สาวไทยจะสร้างผลงานได้ดียิ่งใหญ่​อีกครั้ง" นายกสมาคมกีฬา​ฮอกกี้​กล่าวทิ้งท้าย

สรุปการจัดอันดับโลก FIH Women's Indoor World Rankings ล่าสุด​ 1.สาธารณัฐ​เชก (CZE) 1963 คะแนน 2 ออสเตรีย (AUT) 1850 คะแนน​ 3 เยอรมนี (GER)1700 คะแนน​ 4 โปแลนด์ (POL) 1625 คะแนน​ 5 เบลเยียม (BEL) 1525 คะแนน​

6 ออสเตรเลีย (AUS) 1350 คะแนน​7 สหรัฐอเมริกา (USA) 1300 คะแนน​ 8 นามิเบีย (NAM) 1260 คะแนน​ 9 แอฟริกาใต้ (RSA) 1225 คะแนน​ และ​ 10 ประเทศไทย​ (THA) 925​ คะแนน

ส่วนอันดับของทีมเอเชีย-โอเชียเนีย​ 12​ นิวซีแลนด์​ 840 คะแนน​ อันดับ​ 14​ คาซัคสถาน​ 672 คะแนน​ อันดับ​ 31 อินโดนิเชีย​ 117 คะแนน​ อันดับ​ 33 มาเลเซีย​ 108​ คะแนน​ อันดับ​ 36​ อิหร่าน​ 77​ คะแนน​ อันดับ​ 37 สิงคโปร์​ 70​ คะแนน​ อันดับ​ 38​ กัมพูชา​ 63 คะแนน​ อันดับ​ 40​ เวียดนาม​ 38​ คะแนน​ อันดับ​ 41​ ไต้หวัน​ 35​ คะแนน​ อันดับ​ 42 ปากีสถาน​ 33​ คะแนน