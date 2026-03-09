FJ Pulse ตอบสนองทุกการเคลื่อนไหว

รองเท้า FJ Pulse ถูกออกแบบมาสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการความเบาสบาย ยืดหยุ่น แต่ประสิทธิภาพการยึดเกาะยังอยู่ครบ ด้วยโฟมรองรับแรงกระแทกเทคโนโลยี SofFOAM ที่นุ่มสบายเป็นพิเศษ เข้ากับพื้นรองเท้าที่ให้การยึดเกาะ แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าจาก EVA ความหนาแน่นสูง (EVA FitBed®) ตอบสนองทุกการเคลื่อนไหว พื้นรองเท้าแบบไร้ปุ่ม แบบ spikeless ที่ยืดหยุ่นและฟิต ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ตลอดทั้งวัน มาพร้อมทรงรองเท้าที่ออกแบบให้กระชับบริเวณหน้าเท้าและปลายเท้า (Vantage Last) เพื่อการก้าวเดินที่มั่นใจ พร้อมส้นเท้าที่แคบลงเล็กน้อยในสไตล์สปอร์ต
ด้วยอัปเปอร์หนังสังเคราะห์พรีเมียมดีไซน์โมเดิร์นกันน้ำ 100% พร้อมซับในผ้าแบบตาข่ายระบายอากาศที่เบาสบายและกันน้ำ ช่วยให้สวมใส่สบายตลอดวัน การยึดเกาะรอบทิศทาง (Versatile Traction) พื้นรองเท้าแบบ Multi-directional traction ลวดลายพื้นรองเท้าได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับแรงบิดและแรงด้านข้างขณะสวิง พร้อมร่อง Flex Groove ที่ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะเดินในสนาม เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ให้ความสำคัญกับความสบายตลอดวันและความอเนกประสงค์ของรองเท้าแบบ spikeless ที่ใส่ได้ทั้งในสนามและในชีวิตประจำวัน