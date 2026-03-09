xs
ผู้ประท้วง 200 ล้อมรถบัส ปล่อยนักเตะหญิง "อิหร่าน" กลับบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ทีมฟุตบอลหญิงอิหร่าน
ผู้ประท้วงประมาณ 200 คน ล้อมรถบัสของนักฟุตบอลหญิง ทีมชาติอิหร่าน ที่โกลด์ โคสต์ เปล่งเสียง "ปล่อยพวกเขากลับบ้าน" หลังนักเตะคนหนึ่งส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ท่ามกลางความหวาดกลัวถูกจำคุก หรืออาจเสียชีวิตเมื่อกลับถึงบ้าน

ทีมฟุตบอลหญิง อิหร่าน เดินทางมาประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมศึกเอเอฟซี วีเมนส์ เอเชียน คัพ และพ่ายแก่ ฟิลิปปินส์ 0-2 คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (8 มี.ค.) ที่ควีนส์แลนด์ จอดป้ายแค่รอบแบ่งกลุ่ม

จบเกมผู้ประท้วง 200 คน ล้อมรถบัสประจำทีม แล้วตะโกนว่า "ปล่อยพวกเธอไป" ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักดันฝูงชนเพื่อเปิดทาง

ผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งถือธงที่มีรูปสิงโตและดวงอาทิตย์ ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติอิสลาม 1979 และยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านระบอบการปกครองปัจจุบัน

ระหว่างเหตุการณ์วุ่นวาย ผู้เล่นอิหร่าน อย่างน้อย 1 คน ส่งสัญญาณ SOS ด้วยมือแบบสากล จากภายในรถบัส โดยใช้นิ้วโป้งสอดเข้าไปในฝ่ามือ แล้วกำมือ

จุดเริ่มต้นเกิดจาก ทีมฟุตบอลหญิงอิหร่าน ไม่ยอมร้องเพลงชาติก่อนคิกออฟแมตช์พบ เกาหลีใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มี.ค.

สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่าน กล่าวหาว่า การประท้วงเงียบ ถือเป็นความอัปยศ, น่าละอาย และทรยศขั้นสูงสุด

โมฮัมหมัด เรซา ชาห์บาซี ผู้ดำเนินรายการ กล่าวออกอากาศ "ยามสงคราม ผู้ทรยศต้องได้รับโทษขั้นรุนแรง ใครก็ตามที่แสดงพฤติกรรมต่อต้านประเทศระหว่างสงคราม ควรได้รับโทษอย่างสาสม"

การตอบสนองของผู้ดำเนินรายการเกิดขึ้นนับตั้งแต่ สหรัฐอเมริกา ร่วมมือ อิสราเอล สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของ อิหร่าน นำไปสู่สงครามยืดเยื้อ

ทั้งนี้ผู้กระทำการทุจริต และทรยศหักหลัง มีโทษถึงประห่ารชีวิต ตามกฎหมายอิหร่าน