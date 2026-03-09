“สองล้อ” แถลงผลงานยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จในทุกด้าน

“สองล้อไทย” แถลงผลงานยอดเยี่ยมในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2569 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งการแข่งขันภายในประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติในรอบปี 2568 สโมสรสมาชิกต่างชื่นชม ด้าน “เสธ.หมึก” เผยสมาคมกีฬาจักรยานฯ เดินหน้าเก็บตัวนักปั่นชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ทันที เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัล
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2569 ที่ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน โดยมีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม 44 สโมสร จากทั้งหมด 50 สโมสร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 35 ถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี นายนเรศ เตียบฉายพันธุ์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย และ น.ส.กมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬา ประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนกีฬา สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์
สำหรับสาระสำคัญในการประชุมฯ สรุปได้ดังนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทถนน, เสือภูเขา, ลู่ และบีเอ็มเอ็กซ์ ประเภทละ 5 สนาม และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ประเภทละ 4 สนาม รวม 28 สนาม รวมทั้งจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยฯ อีกจำนวน 5 สนาม
การดำเนินกิจกรรมของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในรอบปีพุทธศักราช 2568 ภายใต้การนำของ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งการแข่งขันภายในประเทศ การแข่งขันระดับนานาชาติ การส่งนักกีฬาแข่งขันต่างประเทศ ไปจนถึงโครงการพัฒนาบุคลากร ที่สำคัญ พลเอกเดชา เหมกระศรี ได้รับเลือกตั้งเข้าเป็น 1 ใน 12 กรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) อีก 1 สมัย ในวาระปี พ.ศ.2568-2571 พร้อมกับได้ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ในคณะกรรมการบริหาร ACC ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญรองจากตำแหน่งประธาน พร้อมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของวงการกีฬาจักรยานไทย นับเป็นปีแห่งความสำเร็จที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญถึง 2 ตำแหน่งในปีเดียวกัน
ด้านสถานะทางการเงินของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ งบดุลประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เจเอส อินเตอร์ ออดิท จำกัด สมาคมฯ มีรายรับทั้งสิ้น 154,291,384.89 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 125,181,210.50 บาท จึงมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 3,190,174.39 บาท
สมาคมกีฬาจักรยานฯ วางแผนเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยจะส่งเข้าร่วมชิงชัยครบทุกประเภท ประกอบด้วยประเภทถนน, ลู่, บีเอ็มเอ็กซ์ และเสือภูเขา รวม 13 รายการจากทั้งหมด 20 รายการ ซึ่งเน้นการพิจารณาจากผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วยผลงาน 10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยจะเริ่มเก็บตัวนักกีฬาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป
พลเอกเดชา เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2569 สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้แถลงผลงานในรอบปี 2568 และแถลงงบดุลให้สโมสรสมาชิกและผู้สนับสนุนรับทราบว่าเราได้ใช้จ่ายอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ประเด็นต่อมาคืออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกเพื่อคว้าโควตาไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เรายังขาดงบประมาณอีกมาก ส่วนแผนการเก็บตัวนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เราเริ่มเก็บตัวในวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงแม้จะยังไม่ทราบว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ จะอนุมัติงบประมาณให้ตอนไหน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัล
“ส่วนเรื่องการที่กองทุนกีฬาพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและค่าที่พักโดยตรงให้แก่นักกีฬา ทุกสมาคมกีฬายังเป็นห่วงเรื่องของนักกีฬาที่จะไปรับประทานอาหารเองที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ดูแลนักกีฬาอย่างดีด้วยการพักโรงแรมระดับ 3 หรือ 4 ดาว และจัดหาอาหารให้นักกีฬาครบ 3 มื้อในแต่ละวันเกินงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้นักกีฬามีร่างกายที่สมบูรณ์ มีความพร้อมจะแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต่อไป” พลเอกเดชา กล่าว
ด้าน นายอภัย จันทนจุลกะ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ขอชื่นชมกิจกรรมของสมาคมกีฬาจักรยาน ภายใต้การนำของพลเอกเดชา เหมกระศรี ที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ประการสำคัญสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ครบทุกพระองค์ ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล ให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศประเภทต่าง ๆ และในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม 10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง อีกทั้งพลเอกเดชาก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้งองค์กรนานาชาติและรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระราชทานรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2568 สมาคมกีฬาจักรยานมีผลงานดีเด่นตลอดทั้งปี หากสมาคมกีฬาต่าง ๆ มาศึกษาแผนการทำงานของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับประชาชน
น.ส.กมลวรรณ สุทธิบุตร ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นไปตามระเบียบด้วยดี ได้เห็นความร่วมมือจากกรรมการและสโมสรสมาชิกการ พัฒนาการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ก็มีความเรียบร้อย นอกจากนี้การสรุปผลการประเมินแนวทางการพัฒนาที่อาจเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2568 สมาคมกีฬาจักรยาน ได้รับผลการประเมินสูงสุดของทุกด้าน ได้คะแนน 5.0 คะแนน จัดอยู่ในขั้นดีมาก ถือว่าเป็นสมาคมกีฬาที่ยอดเยี่ยมมากอีกสมาคมหนึ่ง หลังจากนี้ขอให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ เร่งส่งรายงานการประชุมภายใน 15 วัน พร้อมทั้งส่งงบดุล และแผนการดำเนินงานภายใน 30 วันตามระเบียบต่อไป