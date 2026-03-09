"Ugly" or "beautiful"? / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
อาร์เซนอล เปิดบ้านเฉือนชนะ เชลซี 2-1 ท่ามกลางเกมที่อึดอัด ซึ่งก็ได้ประตูจากลูกเตะมุมทั้ง 2 ลูก จนนำมาสู่กระแสวิจารณ์จากสื่อรวมถึงอดีตนักเตะหลายคน
ศักยภาพในการทำประตูจากลูกตั้งเตะของ อาร์เซนอล ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาในฤดูกาลนี้ โดยตอนนี้ทำประตูจากลูกเตะมุมไปแล้ว 16 ประตู เท่ากับสถิติสูงสุดในฤดูกาลเดียวของยุค พรีเมียร์ ลีก ร่วมกับ โอลด์แฮม ในปี 1992-93 เวสต์บรอม ในปี 2016-17 และ อาร์เซนอล ในปี 2023-24
เมื่อจบเกมดังกล่าวทำให้ อาร์เซนอล นำเป็นจ่าฝูงด้วยการมี 64 แต้มจาก 29 นัด ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แข่งน้อยกว่า 1 นัดมี 59 แต้มจาก 28 นัด
ถือเป็นสถานการณ์บีบหัวใจแฟนบอลทั้งสองทีมก่อนเกมที่ อาร์เซนอล จะไปเยือน ไบรท์ตัน และ แมนฯซิตี้ เปิดบ้านพบ ฟอเรสต์
อาร์เซนอล อยู่บนเส้นทาง 4 ถ้วย นอกจากจะนำ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในลีก ยังทำสถิติชนะรวดใน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ และผ่านเข้ารอบ 5 ของ เอฟเอ คัพ
แต่มีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ลูกทีมของ มิเกล อาร์เตต้า คว้าชัยชนะ
คริส ซัตตัน อดีตผู้เล่นที่คว้าแชมป์ พรีเมียร์ ลีก กับ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส กล่าวกับ BBC Radio 5 Live ว่า "อาร์เซนอล ได้ประโยชน์จากลูกตั้งเตะอีกแล้ว ผมคิดว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ได้ ถ้าพวกเขาทำได้สำเร็จ ก็จะเป็นทีมที่คว้าแชมป์ พรีเมียร์ ลีก ด้วยฟอร์มที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่? ฟอร์มการเล่นไม่ดีเลย"
อดีตกัปตันทีม อาร์เซนอล อย่าง ปาทริค วิเอร่า กล่าวเสริมใน Sky Sports ว่า "เมื่อคุณอยู่บนสุดของตาราง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และ พรีเมียร์ ลีก คุณคาดหวังว่า อาร์เซนอล จะบุกไปข้างหน้า แน่นอนหมายถึงความคาดหวังสูงขึ้น คุณคาดหวังมากกว่านี้จาก อาร์เซนอล"
ร้อนถึง อาร์เตต้า ผู้จัดการทีม อาร์เซนอล ตอบโต้ว่า "มันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด คุณต้องเล่นในแบบที่คุณจำเป็นและเมื่อเจอกับ เชลซี คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเล่นแบบไหน"
"สำหรับผม มันเป็นเกมที่สวยงาม เพราะคุณภาพของทั้งสองทีมสูงมาก และคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่พวกเขาทำ และพวกเขาก็ต้องทำแบบเดียวกันกับเรา ดังนั้นความแตกต่างจึงน้อยมาก และการดวลกันในช่วงท้ายเกมจะเป็นตัวตัดสินเกมแบบนี้"
ลีออน ออสมาน อดีตมิดฟิลด์ เอฟเวอร์ตัน กล่าวกับ บีบีซี สปอร์ต ว่า "พวกเขายังคงพึ่งพาลูกตั้งเตะอีกครั้ง เหมือนที่ทำมาตลอดทั้งฤดูกาล ถ้ามันเป็นจุดแข็ง ผมไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงจะไม่ใช้จุดแข็งของคุณ"
อาร์เซนอล แต่งตั้ง นิโคลัส โยเวอร์ จาก เบรนท์ฟอร์ด มาเป็นโค้ชลูกตั้งเตะซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคิดถูก กาเบรียล กองหลังชาวบราซิลมีความสำคัญอย่างมากในแผนการเล่นส่วนใหญ่ของทีม เขามีส่วนร่วมโดยตรงกับ 25 ประตูใน พรีเมียร์ ลีก (20 ประตู 5 แอสซิสต์) ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของกองหลังตัวกลางของ อาร์เซนอล ในลีก โดยทำได้ใน 6 ฤดูกาล
หลังจาก อาร์เซนอล เอาชนะ เชลซี 2-1 ทำให้ตอนนี้มีประตูจากลูกเตะมุมใน พรีเมียร์ ลีก ฤดูกาลนี้ (138 ประตูจาก 281 เกม) มากกว่าฤดูกาลก่อนทั้งฤดูกาล (135 ประตูจาก 380 เกม) แสดงให้เห็นว่าหลายทีมหันมาเล่นแท็กติกนี้กันมากขึ้น
อาร์เตต้า ทิ้งท้ายว่า "ใช่ แต่ทุกทีมก็ต้องทำแบบเดียวกัน ดูสิว่าพวกเขาทำประตูได้มากแค่ไหน เราไม่ได้ทำประตูจากลูกตั้งเตะมาหลายสัปดาห์แล้ว แต่เรากลับทำประตูจากลูกโอเพ่นเพลย์ได้มากมาย วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำประตูจากสถานการณ์แบบนี้ เราทำได้ดีมาก แต่เราก็เสียประตูเช่นกัน"