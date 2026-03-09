ONE ขยายอาณาจักรที่ญี่ปุ่น / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
วัน แชมเปียนชิพ องค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลก สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการ ด้วยการประกาศเปิดตัวอีเวนต์ใหม่ล่าสุด ONE Samurai อย่างเป็นทางการ ภายในงานแถลงข่าวที่ คันดะ เมียวจิน ฮอลล์ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา
สำหรับศึก ONE Samurai กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกเดือนที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะรวบรวมเหล่าสุดยอดนักจากแดนปลาดิบทั้งระดับแถวหน้า และดาวรุ่งมาประชันฝีมือกัน ครอบคลุมทั้งในกติกา MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และปล้ำจับล็อก โดยจะระเบิดความมันนัดปฐมฤกษ์ขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจาก ONE 175 มาใช้ชื่อ ONE Samurai
การประกาศครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าขยายอาณาจักร ONE ในญี่ปุ่น หลังประสบความสำเร็จจากการจัดอีเวนต์ใหญ่หลายครั้งที่ผ่านมา โดยในทุกอีเวนต์ของศึก ONE Samurai จะอัดแน่นไปด้วยไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE หลายคู่ และเน้นเปิดโอกาสให้ยอดฝีมือชาวญี่ปุ่นได้แสดงศักยภาพเป็นแกนหลัก ควบคู่กับการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาร์นักสู้จากทั่วโลกจำนวนมากที่จะตบเท้าเข้ามาร่วมสร้างสีสันบนสังเวียน
ทั้งนี้ ONE ตั้งเป้าจัดการแข่งขัน ONE Samurai รวม 60 อีเวนต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยจะถ่ายทอดสดผ่าน U-NEXT แพลตฟอร์มสตรีมมิงรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 12 ล้านคน และคาดว่าการถ่ายทอดสดไปยังต่างประเทศนั้นคงจะใช้ระบบ Pay Per View ผ่านเว็บไซต์ของ ONE เช่นเคย
ภายในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ มีการเปิดตัว ชุนทาโร ทานากะ ในฐานะซีอีโอ ONE ประจำประเทศญี่ปุ่น และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์กลุ่มของ ONE ซึ่งจะเข้ามากุมบังเหียนดูแลภาพรวมการดำเนินธุรกิจขององค์กรแห่งนี้ในญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังมี ยูยะ วากามัตสึ แชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต, นาดากะ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต, ทาเครุ เซกาวา อดีตแชมป์โลก K-1 สามรุ่นน้ำหนัก และ ยูกิ โยซะ อดีตแชมป์โลก K-1 ที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในฐานะตัวแทนของเหล่านักสู้ชั้นนำชาวญี่ปุ่นที่จะขึ้นสังเวียนในศึก ONE Samurai อีกด้วย
โดย บิ๊กบอสชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง ONE Championship ระบุว่า "ญี่ปุ่นเคยเป็นจุดสูงสุดของวงการศิลปะการต่อสู้โลกผ่านมาทางตำนานอย่าง K-1 และ PRIDE แต่เมื่อยุคนั้นจางหายไป วงการนี้ก็พลอยซบเซาลงอย่างน่าเสียดาย วันนี้ ONE พร้อมจะเข้ามาสร้างอนาคตใหม่ให้ทั้งนักสู้และแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่น ภารกิจของเราคือการสร้างฮีโร คนใหม่ที่จะกลับมาเขย่าวงการให้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง"
แน่นอนว่าการที่ ONE ประกาศศักดาตีตลาดที่ญี่ปุ่นอย่างจริงจังด้วยการจัดศึก ONE Samurai ทุกเดือน แฟนหมัดมวยชาวไทยอาจหยิบยกมาเปรียบเทียบกับ ONE ลุมพินี แต่ถ้าดูในรายละเอียดเชิงลึกแล้วจะเห็นได้ว่า 2 อีเวนต์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
สำหรับ ONE ลุมพินี จะเน้นไปที่ "มวยไทย" และนักกีฬาชาวไทยเป็นหลัก โดยจะมีกติกา MMA หรือ คิกบ็อกซิ่ง แทรกอยู่บ้างในบางอีเวนต์ แต่ ONE Samurai ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าคือใหญ่กว่า มีนักชกระดับซูเปอร์สตาร์ หรือมีชื่อเสียงมากกว่า ขึ้นชกทุกเดือน รวมไปถึงกำปั้นชาวไทยชื่อดังเอง ก็จะมีโอกาสได้ไปโชว์ฝีมือกับนักชกเจ้าถิ่นด้วย
สำหรับ ONE Samurai จะเปิดฉากไฟต์ปฐมฤกษ์ วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แน่นอนว่าจะมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE รวมไปถึงมีซูเปอร์สตาร์จากไทย ได้ไปโชว์ฝีมือกันที่นั่น ซึ่งล่าสุดมีประกาศมาแล้ว 1 คู่ อย่างเป็นทางการ ได้แก่การดวลกำปั้นกันระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ปะทะ ทาเครุ เซกาวา ที่จะพบกันเป็นหนที่ 2 โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน และคาดว่าอาจเป็นไฟต์สั่งลาของ "ทาเครุ" อีกด้วย แฟนหมัดมวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง