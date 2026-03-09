เปิดศึกเทนนิสไทยแลนด์ฯสนามแรกสุดคึกคัก "พิมพ์รดา" หวนคืนคอร์ท - "ธรรมะ" ไม่เสียเกม

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค. 2569 โดยเปิดกว้างให้นักหวดทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วม ทำให้มีนักหวดไทยและต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมาก จนต้องเปิดศึกตั้งแต่รอบคัดเลือก
ไฮไลท์วันแรก ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก (สาย 32) "แพตตี้" พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช จาก กทม. อดีตทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วหลายรายการ กลับมาลงสนามแข่งขันในรอบหลายปี และประเดิมชัยด้วยการเอาชนะ อลิเซีย หลี่ จากจีน มือวางอันดับ 14 ของรอบคัดเลือก 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 พิมพ์รดา ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสุดท้าย พบ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ จากนครราชสีมา มือวางอันดับ 1 ต่อไป
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก (สาย 128) ธรรมะ โคศิริ นักหวดจาก กทม. ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม เอาชนะ ปริวัฏ เฉลยจิตร์ จากนครราชสีมา โดยไม่เสียแม้แต่เกมเดียว 6-0 และ 6-0 ธรรมะ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสอง พบกับ เพิ่มภูมิ ภาณุวงศ์ จากนครราชสีมา
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (ชลบุรี) ชนะ ปภาวี วิทยาลิขิต (กทม.) 6-1, 6-2, อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ มาเรีย เชน 7-5, 6-1, ภัสญดา วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) ชนะ ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล (กทม.) 6-2, 6-3, ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก กฤษฏา จอยไธสง (อุดรธานี) ชนะ อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) 6-1, 6-2, กฤช จิตโรภาส (ชลบุรี) ชนะ คามิน รัตนสินธุ์ (กทม.) 6-2, 6-0, พีรพิชญ์ วัตสัล (กทม.) ชนะ ศิวกร มุกดาพิพัฒน์กุล