แยกกระทรวงกีฬาเอกเทศ ผู้ว่ากกท.เชื่อบริหารคล่องตัว แก้ไขปัญหางบประมาณติดขัด

จากกระแสข่าวดังกล่าวที่ รัฐบาลใหม่ ของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยจะแบ่งงาน ด้านท่องเที่ยว ไปร่วมกับ งานของวัฒนธรรม ขณะที่งาน กีฬา จะออกเป็นกระทรวงเอกเทศ และจะพยายามดำเนินการภายใน 6 เดือน
เรื่องนี้ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน ทราบเพียงจากข่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เห็นว่า หากแยกกระทรวงจะเป็นกระทรวงเดี่ยวที่มี กกท. กรมพละ มหาลัยกีฬาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดี งานด้านกีฬาจะชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังไม่ทราบว่า การแยกกระทรวงจะมีภารกิจงานด้านอื่นๆเช่น เยาวชนเข้ามารวมด้วยหรือไม่
ผู้ว่ากกท. เผยว่า สำหรับกกท.นั้นไม่มีปัญหา หากจะมีการแยกกระทรวง นอกจาก การที่รัฐบาลจะให้ความชัดเจนเรื่องของกีฬาชัดๆ ก็จะมีเรื่องงบประมาณที่น่าจะได้เพิ่มเติมขึ้น เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่คล่องตัวเหมือนในปัจจุบัน