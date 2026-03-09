จีนเจ้าภาพแสบ บรรจุรุ่นวินด์เซิร์ฟที่ไม่มีแข่งระดับนานาชาติในเอเชียนบีช 2026

เจ้าภาพจีน แสบ ปรับประเภทวินด์เซิร์ฟ ศึกเอเชียนบีชเกมส์ ที่เมืองซานยา ประเทศจีน จากไอคิว ฟอยล์ เป็น กัสตรา ฟอยล์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศจีน มีแข่งภายในประเทศจีนเท่านั้น ไม่มีในระดับนานาชาติ ขณะที่ ทีมไทยรับมือ ซื้อบอร์ดกัสตรา ฟอยล์ มาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยจำนวน 2 ชุด ซึ่งปัจจุบันก็ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการฝึกซ้อมเป็นหลัก เพื่อสร้างความคุ้นเคยได้มากที่สุด แม้เจอเล่ห์ แต่ยังมั่นใจทีมไทยจะมีเหรียญรางวัลแน่นอน
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานยา ประเทศจีน ในเดือนเมษายน 2569 กำหนดชิงชัย 2 เหรียญทอง ได้แก่ ประเภทกัสตรา ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชาย และ ประเภทกัสตรา ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี หญิง โดยทีมไทยส่งนักกีฬาดาวรุ่ง 4 คน ลงแข่งขัน ได้แก่ นักกีฬาชาย วชิรวิทย์ ทนอุป, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ นักกีฬาหญิง ชนัฐกานต์ เจริญสุข, วรรณิดา วินทะชัย ภายใต้การควบคุมของ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอน
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นักกีฬาทั้ง 4 คน ได้เก็บตัวและฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อช่วงวันที่ 19 มกราคม- 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ก็ได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไหโข่ว ประเทศจีน มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาของประเทศจีน, เกาหลีใต้, ฮ่องกง และไต้หวัน จากนั้นได้กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภาพรวมถือว่านักกีฬาทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การรับมือกับคลื่นลมและคลื่นทะเล
“ในช่วงที่ทีมไทยเดินทางไปฝึกซ้อมที่เมืองไหโข่ว เจ้าภาพจีนมีการประกาศปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การแข่งขันในศึกเอเชียนบีชเกมส์ จากเดิมประเภทไอคิว ฟอยล์ มาเป็นประเภทกัสตรา ฟอยล์ ซึ่งกัสตรา ฟอยล์ จะเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศจีน มีแข่งภายในประเทศจีนเท่านั้น ไม่มีในระดับนานาชาติ ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ทุกประเทศไม่ต้องขนอุปกรณ์ไปเอง เนื่องจากทางเจ้าภาพจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นักกีฬาทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในส่วนนี้ต้องยอมรับว่านักกีฬาจีนค่อนข้างได้เปรียบนักกีฬาชาติอื่น เพราะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวฝึกซ้อมมาตลอด ขณะที่ทีมไทยได้เตรียมรับมือ โดยการซื้อบอร์ดกัสตรา ฟอยล์ มาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยจำนวน 2 ชุด ซึ่งปัจจุบันก็ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการฝึกซ้อมเป็นหลัก เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ได้มากที่สุด แม้จะมีอุปสรรคในจุดนี้ แต่ส่วนตัวยังมั่นใจว่าทีมไทยมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลแน่นอน” พ่อบ้านสมาคมโต้คลื่นไทย กล่าว
ทั้งนี้ คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมวินเซิร์ฟไทย มีกำหนดเดินทางไปเมืองซานยา ประเทศจีน ในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยกีฬาวินด์เซิร์ฟมีกำหนดแข่งขันวันที่ 23-28 เมษายน 2569