ส.กีฬาทางน้ำอัดฉีดทัพซีเกมส์กว่า10ล้าน เดินหน้าเตรียมนักกีฬาลุยศึกใหญ่ตลอดปี

พล.อ.เพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดยมีคณะกรรมกรรมการบริหาร, นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ภายในงานนี้มีการมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่ทำได้รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ได้มอบเงินอัดฉีดเพิ่ม นอกเหนือจากที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แบ่งเป็น โปโลน้ำ 3,375,000 บาท ว่ายน้ำลีลา 2,790,000 บาท ว่ายน้ำ 3,465,000 บาท โอเพ่นวอเตอร์ 630,000 บาท และกระโดดน้ำ 525,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,785,000 บาท
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำฯ กล่าวว่า เดิมที ร.อ.ธรรมนัสจะมามอบเงินรางวัลให้นักกีฬาด้วยตัวเอง แต่ได้มีการแจ้งมาว่ามีอาการป่วยเล็กน้อย จึงให้มีผู้แทนมอบรางวัลเพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าทำผลงานได้เป็นอย่างดีในทุกกีฬา และเพื่อเป็นกำลังใจให้เดินหน้าฝึกซ้อม ทำผลงานที่ดีให้ทีมชาติต่อไป
นายธนาวิชญ์กล่าวอีกว่า ในปีนี้สมาคมมีภารกิจในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอีกหลายรายการ ทั้งกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ 2026 ที่ประเทศจีน, กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพกีฬาทางน้ำชิงแชมป์เอเชีย “เอเชี่ยนเอจ 2026” สำหรับในเอเชี่ยนเกมส์นั้นได้มีการเก็บตัวนักกีฬาไปแล้ว ซึ่งเป็นกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) แน่นอนแล้ว จากผลงานในซีเกมส์และรายการต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้นักกีฬาทำผลงานออกมาดีที่สุด
“สำหรับเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนั้น สมาคมกีฬาทางน้ำไม่มีปัญหา พร้อมปรับไปตามนโยบายของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ กกท. ถ้าติดขัดปัญหา ก็จะจ่ายให้นักกีฬาไปก่อน” โค้ชตึกกล่าว