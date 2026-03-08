ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดโบว์ลิ่งอาวุโสโลก สมาคมกุมขมับงบดุลติดลบ 15 ล้านบาท

สมาคมโบว์ลิ่ง กุมขมับ งบดุลติดลบเกือบ 15 ล้านบาท ต้องวางแผนจัดสรรแบ่งปันงบประมาณตลอดปี 2569 นี้ ทั้งโปรแกรมในประเทศ และส่งนักกีฬาแข่งต่างประเทศ เพื่อเตรียมรอรับงานใหญ่ในปีหน้า ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ โบว์ลิ่งอาวุโสโลก ปี 2570
นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ร่วมด้วย นางสุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล รัชโยธิน
การประชุมครั้งนี้ มีสโมสรสมาชิก เข้าร่วมประชุมครบตามที่กำหนด รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายณเรศ เตียนปรายพันธ์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์
สำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานเกี่ยวกับการทำงานของสมาคมฯ ตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลงานของนักกีฬาทีมขชติไทย ในการแข่งขันทุกรายการ โดยเฉพาะ รายการล่าสุด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้มา 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และการวางแผน การทำงานในปี 2569 นี้ ด้านงบดุลของสมาคมฯ มีรายจ่ายมากกว่า รายได้ 14,886,116 บาท
สุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงเรื่องงบดุล รวมทั้งผลงานในปี 2568 และแผนงานปี 2569 ที่จะมีแมตช์นานาชาติ ไทยแลนด์โอเพ่น และ ชิงแชมป์ประเทศไทย และแข่งขันอาชีพ ไทยแลนด์ทัวร์ ส่วนในปี 2570 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งอาวุโสโลก ที่เป็นรายการสำคัญอย่างมาก
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทย ในเดือนพ ค.มีรายการที่มาเลเซีย รายการมาเลเซีย โอเพ่น และ เดือนมิ.ย.ที่ สิงคโปร์ รายการสิงคโปร์ โอเพ่น ส่วนเยาวชน จะแข่งรายการ เยาวชนโลก ไอบีเอฟ เวิลด์ ยูธ ที่ซาราวัก มาเลเซีย ในเดือนก.ค.
เรื่องปัญหางบประมาณที่ทำให้สมาคมฯ ติดลบเกือบ 15 ล้านบาท นั้น เนื่องจากมติของที่ประชุมฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ อนุมัติให้จัดการแข่งขันได้ แต่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังไม่อนุมัติ ทำให้มีเงินค้างอยู่ 8 ล้านบาท และมีผลให้งบประมาณสมาคมฯ ติดลบเกือบ 15 ล้านบาท บางส่วนเงินคงค้างได้มาบ้างแล้ว แต่เหลือค้างอีก 8 ล้านบาท เนื่องจากเงินงบประมาณออกช้ากว่าที่สมาคมฯ ดำเนินการไปแล้ว ส่วนผู้สนับสนุนสมาคมฯ อย่าง การประปานครหลวง ที่ให้งบประมาณสนับสนุนประมาณปีละ 3.5 ล้านบาท ยังได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิม
การที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มีมติให้โอนเงินเบี้ยเลี้ยงโดยตรงให้กับนักกีฬา จริงๆ ถ้าตรงเวลา จะเป็นผลดี ทำให้สมาคมฯ สบายใจ เพราะไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน ช่วยกันทั้งสองฝ่าย แต่ปัญหาเรื่องนี้ คือ การเปลี่ยนตัวนักกีฬา และความล่าช้าในการจ่ายเงิน อย่างสมาคมฯ โบว์ลิ่ง จ่ายเงินวันที่ 24 ของทุกเดือน และอีกเรื่องนักกีฬาขอเบิกก่อนล่วงหน้า อยากให้ดูเรื่องนี้ ดูเรื่องความจำเป็นขิงนักกีฬา
ส่วนเรื่องการจ่ายค่าอาหาร ให้กับนักกีฬาโดยตรง ไม่มีปัญหา เพราะในส่วนของสมาคมฯ นั้น ให้นักกีฬาดูแลตัวเองมากกว่า มีบางส่วนที่เราดูแลนักกีฬาเรื่องของอาหาร ปกติ ทางสมาคมโบว์ลิ่งฯ จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตลอด ไม่ว่าจะมีการแข่งขันในซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือไม่ก็ตาม
จากกรณีที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มีการลดงบประมาณการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ของแต่ละสมาคมกีฬาฯ ในส่วนของโบว์ลิ่ง นั้น โดนตัดงบประมาณ จากเดิม เคยจัดปีละ 2 ครั้ง แต่เหลือ จัดแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันโบว์ลิ่ง รายการ ประปา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล รัชโยธิน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่นโอเพ่น ชาย โอเพ่น หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี และเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี