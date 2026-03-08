"รัสเซลล์" คว้าแชมป์ออสเตรเลียน จีพี เปิดซีซัน F1

จอร์จ รัสเซลล์ นักซิ่งสังกัด เมอร์เซเดส คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน เรซเปิดฤดูกาล 2026 รายการ ออสเตรเลียน กรังปรีซ์ ที่ประเทศออสเตรเลีย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม
รัสเซลล์ เจ้าของโพล โพซิชัน ผ่านธงตาหมากรุกด้วยผลต่างเวลากับอันดับ 2 คิมี อันโตเนลลี เพื่อนร่วมทีม 2.974 วินาที ที่สนามอัลเบิร์ต ปาร์ก กรุงเมลเบิร์น ตามด้วยอันดับ 3 ชาร์ลส เลอแคลร์ และอันดับ 4 ลูอิส แฮมิลตัน คู่หูเฟอร์รารี
แลนโด นอร์ริส แชมป์โลก 2025 จาก แม็คลาเรน เข้าเส้นชัยอันดับ 5 ช้ากว่า รัสเซลล์ ประมาณ 51 วินาที และ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน จาก เรด บูลล์ จบอันดับ 6 หลังออกสตาร์ทกริด 20 เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรอบควอลิฟาย วันเสาร์ที่ผ่านมา (7 มี.ค.)
ขณะที่ ออสการ์ ปิแอสตรี นักขับความหวังเจ้าถิ่น รถหมุนกระแทกแบร์ริเออร์ตั้งแต่ยังไม่เข้ากริดสตาร์ท นับเป็นความเสียหายใหญ่หลวงแก่ แม็คลาเรน
ตามการแข่งขันที่เปิดสัญญาณ virtual safety car (VSC) แบบรัวๆ รัสเซลล์ นักซิ่งสหราชอาณาจักร ขับขี่อย่างเยือกเย็น คว้าแชมป์สนามที่ 6 ตลอดอาชีพ และสนามแรกนับตั้งแต่รายการ สิงคโปร์ กรังปรีซ์ 2025
เรซนี้ถือเป็นการทดสอบรถสูตร 1 โฉมใหม่ครั้งแรกในวันแข่งขันจริง โดยกฎใหม่ระบุ 50 เปอร์เซ็นต์ของแหล่งกำเนิดพลังงานยุคปัจจุบันเป็นแบตเตอรี และนักแข่งต้องรีชาร์จขณะเหยียบเบรก หรือปล่อยคันเร่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแบตเตอรีหมด
ความท้าทายบนสนามอัลเบิร์ต ปาร์ก ซึ่งประลองความเร็วทั้งหมด 58 รอบ คือ ทางตรงยาวซึ่งกินพลังงานแบตเตอรี และโค้งความเร็วต่ำสำหรับเหยียบเบรกเพื่อรีชาร์จแบตเตอรีน้อย เป็นเหตุให้นักซิ่ง 5 คนแข่งไม่จบรวม ปิแอสตรี ตามการปรับตัวกับกฎใหม่ นิโก ฮัลเคนเบิร์ก, (ออดี), ไอแซค ฮัดยาร์ (เรด บูลล์), วัลต์เทรี บ็อตทาส (คาดิลแลค) และ เฟอร์นานโด อลอนโซ (แอสตัน มาร์ติน)