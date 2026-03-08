“ป้าปาน” ซิว 10 ทองพร้อมคว้ายอดเยี่ยม นครศรีผงาดแชมป์ครองถ้วยรวมกรีฑาผู้สูงอายุ ปทท.

“ป้าปาน”สมสง่า บุญนอก ผงาดเจ้าทองซิวทองที่ 10 พร้อมรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมปิดฉากกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในขณะที่ทัพนักกีฬาจาก อบจ. นครศรีธรรมราช โกย 121 ทอง 83 เงิน และ 50 ทองแดง ครองถ้วยแชมป์คะแนนรวม
การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขัน วิ่ง 60 เมตร, 4x400 ม. และพุ่งแหลน และสาวแกร่งของกรีฑาผู้สูงอายุ “ป้าปาน” สมสง่า บุญนอก ที่ลงแข่งขันทั้งหมด 11 รายการ เป็นอีเว้นต์เดี่ยว 10 อีเว้นต์ และผลัดผสม 1 รายการ ทำผลงานยอดเยี่ยม 3 วันแรกที่ลงแข่งขันสามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้ถึง 9 เหรียญทอง จาก วิ่ง 100 ม, วิ่ง 200 ม. ทุ่มน้ำหนัก , กระโดดไกล.เขย่งก้าวกระโดด, วิ่งข้ามรั้ว 80 ม. ขว้างจักร, กระโดดสูง, ผลัดผสม พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยได้ 4 รายการ และวันสุดท้ายของการแข่งขัน “ป้าปาน” มีโปรแกรมแข่งขันรายการสุดท้ายคือ วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 70-74 ปีหญิง ที่ต้องขับเคี่ยวกับนักวิ่งจากสิงคโปร์ ลินดา โฮ
ทันทีที่ออกจากจุดสตาร์ท “ป้าปาน” สับไม่ยั้ง ก่อนจะขึ้นนำคู่แข่งและวิ่งเข้าเส้นชัยด้วย 10.03 วินาที คว้าเหรียญทองที่ 10 มาครอง พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยของ นาริน นวลอนงค์ ที่ทำไว้จังหวัดสกลนคร ด้วยเวลา 11.94 วินาที ส่วนเหรียญเงินตกเป็นของ ลินดา โฮ (สิงคโปร์) 10.28 วิ. ทองแดง สังวาลย์ จันทะสาร ( ขอนแก่น) 10.99 วิ และผลของการทำผลงานได้อย่างโดดเด่น
จากผลงานของ”ป้าปาน” สมสง่า ในการแข่งขันครั้งนี้ “ป้าปาน” คว้า 10 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติประเทศไทย 4 รายการ คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายตกเป็นของ นายพรเลิศ อัครปรีดี รุ่นอายุ 70-74 ปีชาย สังกัดนครราสีมา ทำผลงาน 3 เหรียญทอง ทำลายสถิติเอเชีย 2 รายการ จาก วิ่ง 200 เมตร และกระโดดไกล พร้อมทำลายสถิติประเทศไทย 1 รายการคือ วิ่ง 60 เมตร
“ป้าปาน” สมสง่า บุญนอก เปิดเผยว่า เริ่มแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งที่ 6 มาถึงตอนนี้ก็แข่งมาแล้ว 24 ปี และปีนี้สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้มากที่สุด และเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยได้มากที่สุด อาจะเป็นเพราะเพิ่งขยับรุ่นมาเล่นรุ่นอายุ 70-74 ปี เป็นปีแรก จึงทำให้สามารถทำลายสถิติได้หลายรายการ อยากจะบอกกับผู้สูงอายุทุกคนว่าเราไม่ควรมีข้ออ้างที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง และดีใจที่ตัวเองกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่หันมาออกกำลัง และมาร่วมสนุกกับการแข่งขัน
ด้านพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี ได้รับเกียรติจาก นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์ , นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกกิตติมาศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย ร่วมในพิธีเปิด โดยก่อนที่จะมีการส่งมอบธงให้แก่เจ้าภาพครั้งที่ 31 คือ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวม และทีมที่คว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมในปีนี้ไปครองคือ อบจ.นครศรีธรรมราช ทำได้ 121 ทอง 83 เงิน 50 ทองแดง ส่วน”แชมป์เก่า” อบจ.สงขลา หล่นมารั้งอันดับ 2 ทำผลงานได้ 78 ทอง 56 เงิน 49 ทองแดง และดันดับ 3 จ.ชลบุรี 15 ทอง 11 เงิน 10 ทองแดง
ผลการแข่งขัน วิ่ง 60 เมตร รุ่น 60 - 64 ปี ทอง อภิชาติ วิชานนะณานนท์ (อบจ.นครศรีธรรมราช) 08.08 วินาที ทำลายสถิติประเทศไทยของ อภิชาติ วิชานนะณานนท์ อบจ.นครศรีธรรมราช ทำไว้ทีสกลนคร 2567 สถิติ 8.31 วินาที เงิน วรพงษ์ สุวรรณศรี (ภูเก็ต) 08.37 วินาที ทองแดง สุภาสน์ ทิพย์รอด (ภูเก็ต) 08.41 วินาที รุ่น 65-69 ปี ทอง วิชิต บัวทอง ( อบจ.สงขลา) 08.10 วิ, เงิน วิชาญ คำอาจ ( ชลบุรี) 08.12 วิ. ทองแดง จินดา มาลาพงค์ (ภูเก็ต) 08.23 วิ. รุ่น 70-74 ปี ทอง พรเลิศ อัครปรีดี (นครราชสีมา) 08.32 วิ, เงิน สุชาติ ห้วยจันทร์หอม (ภูเก็ต) 08.55 วิ, ทองแดง วาริน แสงสว่าง ( สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก) 08.62 วิ, รุ่น 75-79 ปี ทอง สมพงษ์ โชตินอก (อบจ.เชียงใหม่) 09.32 วิ เงิน ชาญชัย งอยผาลา (สกลนคร) 09.52 วิ ทองแดง สุวิทย์ โกยวิวัฒน์ตระกูล (ภูเก็ต) 09.87 วิ รุ่น 80-84 ปี ทอง ชาณัฎฐ์ ขันทะสอน (น่าน) 10.50 วิ, เงิน ยวดยิ่ง นิตยเมฆินทร์ (กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย)12.32 วิ,ทองแดง ภูษิต สิงคนิภา (สุรินทร์) 13.56 วิ.
วิ่ง 60 เมตร รุ่น 60-64 ปีหญิง ทอง Juliana Gumpil (ซาบา มาสเตอร์) 09.24 วิ. ทำลายสถิติประเทศไทยของ สุพัตรา มณีประวัติ อบจ.สงขลา ทำไว้ที่สกลนคร 2567 ด้วยเวลา 9.86 วิ. เงิน ประกายแก้ว นิลนิยม ( สตูล) 09.26 วิ, ทองแดง วรรณี รัตนเศวตสรรค์ (อบจ.สงขลา) 09.52 วิ, รุ่น 65-69 ปี ทอง บุษรา รังไสว (ชลบุรี) 09.61 วิ,เงิน ดวงพร ธรรมสิทธิ์ (กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย) 09.86 วิ. ทองแดง เกษร แก้วทิตย์ ( น่าน) 09.91 วิ, รุ่น 80-84 ปี ทอง นงนุช ชมภูพาน (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก) 1.26 วิ เงิน พเนาว์ ปริยชาตเกษร ( สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร)12.46 วิ, ทองแดง ถนอมจิตร คงดี ( สุรินทร์) 12.47 วิ, รุ่น 85-89 ปี ทอง พิตรพร บุญชัด (อบจ.สงขลา) 15.58 วิ, เงิน สมพิศ ป้องกันภัย ( ขอนแก่น)15.99 วิ, รุ่นอายุ 90-94 ปี ทอง สมหวัง อุทัยพัฒน์ ( นครราชสีมา) 16.24 วิ,