เดือดแต่หัววัน!! สาวไทยชนสเปน -ชายไทยปะทะแชมป์เก่าเซอร์เบีย ศึก “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 13 มีนาคมนี้

ศึกยัดห่วงระดับโลก “FIBA 3x3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026” ได้ทำการจับสลากแบ่งสายอย่างเป็นทางการ เตรียมระเบิดความมันส์ระหว่างวันที่ 13–15 มีนาคมนี้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, ช่อง 7HD และ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ โดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ผลการแบ่งกลุ่ม
ทีมชาย
กลุ่ม A: เซอร์เบีย ลิทัวเนีย สเปน ไทย
กลุ่ม B: อเมริกา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย มาดากัสการ์
ทีมหญิง
กลุ่ม A: เนเธอร์แลนด์ อเมริกา ออสเตรเลีย มาดากัสการ์
กลุ่ม B: สเปน แคนาดา อาเซอร์ไบจาน ไทย
ไฮไลท์ฝั่งชาย กลุ่ม A อยู่ที่ทีมแชมป์เก่าเซอร์เบีย นำทัพโดยซูเปอร์สตาร์ระดับโลก สตราฮินยา สโตยาซิช เตรียมดวลลิทัวเนียและสเปน ขณะที่ทีมชาติไทยเจ้าภาพพร้อมแรงเชียร์เต็มพิกัด หวังสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ด้านกลุ่ม B เป็นการพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์และอเมริกา โดยมีออสเตรเลียและมาดากัสการ์พร้อมสอดแทรกเข้ารอบ ฝั่งทีมหญิง กลุ่ม B ถือเป็นกลุ่มสุดหิน เมื่อแชมป์เก่าแคนาดา ต้องดวลรองแชมป์สเปน และสาวไทยมีลุ้นเบียดเข้ารอบเช่นกัน
โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคมเวลา 17.00 น. ซึ่งทีมหญิงจะพบกับสาวจากสเปนกระดูกชิ้นโตดีกรีรองแชมป์เก่าจากปีที่แล้ว ต่อด้วยฝั่งทีมชายที่เจองานหินไม่แพ้กัน ไทย พบ แชมป์เก่าเซอร์เบียร์ เริ่ม 17.30 น. จากนั้นเวลา 19.00 น. ไม่ต้องพักนานเชียร์กันต่อกับทีมสาวไทยลุ้นเข้ารอบตัดเชือกกับ สาวอาเซอร์ไบจาน มาลุ้นกันใครจะอยู่ใครจะไป
ทั้งนี้ ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (Semifinal) ทันที ก่อนที่ผู้ชนะในรอบรองฯ จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และผู้แพ้จะชิงอันดับที่ 3 ต่อไป ซึ่งผู้ชนะการแข่งขัน “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2025” ทั้งทีมชายและหญิง จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบการแข่งขัน ทรีเอ็กซ์ทรี แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2027 (3x3 Champions Cup 2027) และ เวิลด์ คัพ 2027 (World Cup 2027) โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ แชมป์ประเภทชาย จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน เวิลด์ ทัวร์ (World Tour) ในปี 2026 จำนวน 2 ครั้ง และแชมป์ประเภท
หญิงจะได้รับไวด์การ์ดส (Wild-Cards) สำหรับทีมรับเชิญในการแข่งขัน ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี วีเมนส์ ซีรีส์ ในปี 2026 (FIBA 3x3 Women's Series 2025) จำนวน 5 รายการ
ร่วมชมการแข่งขันระดับโลก พร้อมส่งแรงใจ แรงเชียร์ให้นักกีฬา ทรีเอ็กซ์ทรี ทีมชาติไทย ในการแข่งขัน “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2026” (FIBA 3x3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยตารางแข่ง 2 วันแรกของทีมชาติไทย
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 17.05 น. ทีมหญิง ไทย พบ สเปน
เวลา 17.30 น. ทีมชาย ไทย พบ เซอร์เบีย
เวลา 19.05 น. ทีมหญิง ไทย พบ อาเซอร์ไบจาน
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 17.05 น. ทีมชาย ไทย พบ สเปน
เวลา 17.30 น. ทีมหญิง ไทย พบ แคนาดา
เวลา 19.30 น. ทีมชาย ไทย พบ ลิทัวเนีย
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม เวลา 17.05 น. ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 17.30 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
ห้ามพลาด! ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมร่วมลุ้นกิจกรรมสนุกๆทั้ง 3 วันหรือติดตามชมถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม เริ่มเวลา 17.00-18.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/bsatthailand/ และทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/TEROSPORTEVENTS/