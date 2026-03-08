ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินอัดฉีดนักชกโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ หลังสร้างผลงานเจ๋ง ศึกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

"ป๋าอ๊อด" นายสาโรจน์ ใจรัก ประธานชมรมมวยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับนายสังคม ประจวบสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพ สำนักงานขนส่งจังจังหวัดชัยนาท แถลงข่าวการมอบทุนการศึกษาสำหรับค่าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันมวยสากล ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ไปเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่โรงยิมส์ชอนตะวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.ไรแมน บุญถม หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ใหญ่ใจดี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการมอบทุนการศึกษาสำหรับค่าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมวยสากล ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ไปเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้ นายวราวุธ วราธนากร ประธานชมรมกอล์ฟเฟรนด์ชิพ 5,000 บาท, ผอ.จักร ศรีจันทร์ ผอ.กองช่าง อบจ.กำแพงเพชร 1,000 บาท, "น้องหลัน" สุณิสา ทนกา หมอลำคนสวยคนเก่ง Influencer 1,000 บาท, นายสมชาย สายลม หรือ ปู ปรัศนี ผู้ชื่อข่าวสายกีฬา แห่ง Sport Rado FM 99 เมกะเฮิรตช์ 1,000 บาท, นายเอกลักษณ์ อารักษ์ธรรรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาญา 1,000 บาท
นายหิรัญ หรือโปรออม แห่งชัยนาท 1,000 บาท, รศ.ดร. นพรัตน์ พุทธกาล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,000 บาท, นายบุญโฮม วงศ์ศรี ประธานกรรมการ บริษัท วรรณวัฒน์โฟล์คลิฟท์ จำกัด 10,000 บาท, นายธรธร จันทร์มะลิ หจก.จีเอ็ดดูเคชั่น (โรงเรียนกวดวิชานครสวรรค์สอนเสริม THE G) 50,000 บาท, นายสังคม ประจวบสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานชนส่งจังจังวัดชัยนาท 5,000บาท, บริษัทมารารอนประเทศไทยจำกัด โดยนายสมรักษ์ แสนประสิทธิ์ 10,000 บาท, อ.ลิขิต ล่อคงบัง ครูมวยคนแรกของ ดร.ไรแมน บุญถม 1,000 บาท, ร.อ.วรพจน์ เพชรซุ้ม วีรบุรุษเหรียญเงิน โอลิมปิกเกมส์ 2004 จำนวน 2,000 บาท, นายสุเทพ คำเกิด เพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สนับสนุน 500 บาท, "ป๋าป๊อด" นายสาโรจน์ ใจรัก ประธานชมรมมวยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 10,000 บาท, พล.ท.อาโมท กระบวณรัตน์ 1,000 บาท, นายสุวิทย์ ขวดทอง ผู้สื่อข่าวจาก NBT 500 บาท
ผอ.อภิรักษ์ อุ่นใจ โรงเรียน อบจ.ชัยนาท แชมป์ฟุตบอล 7 ปี 2568 จำนวน 1,000 บาท, ลูกศิษย์มวยนครสวรรค์ สมหมาย มะลิพรหม 200 บาท, นายขยากร ยุทธเสรี (เสี่ยจ่อง) ประธานกรรมการ บริษัท เรืองโชคการเกษตรจำกัด สนับสนุน 5,000 บาท, นายสิทธิชัย เหล็งศรีชะเอม อุปนายก สมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสแห่งประเทศไทย 2,000 บาท, นายณัฏฐนันท์ สงค์ประเสริฐ (คุณเต้) CEO BRIO MEDIA THAILAND และที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ ภรรยาอดีตรัฐมนตรีกระพรวงแรงงาน 5,000 บาท, นายประทับ นาทร CEO บริษัท ที พี กิจเจริญ ไฮตรอลิก จำกัด 5,000 บาท
นายสมปอง จากเครือข่ายโฟล์คลีฟจังหวัดศรีสะเกษ 500 บาท, "ฮีโร่บาส" สมรักษ์ คำสิงห์ วีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ คนแรกของประเทศไทย 1,000 บาท, นายอรัญ บุญถือ ราชาแชมป์ยกน้ำหนักทีมชาติไทย นามสิงห์ปากน้ำโพ CEO บริษัท ไทเกอร์สปอร์ต ผลิตภัณฑ์กีฬาคุณภาพ 2,000 บาท, นายวราวุธ บัวทองศรี 5,000 บาท, นายสมเกียรติ ใจรัก 1,000 บาท, รศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ 1,000 บาท, นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดี CEO บริษัท หาดทิพย์ มหาชน จำกัด 10,000 บาท
ส่วนรายชื่อนักกีฬามวยสากล ที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ มีดังนี้ รุ่นนประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเก็บตัวทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย เหรียญทอง ภัทราวุธ แสงโทโพ 10,000 บาท, เหรียญเงิน จรูญโรจน์ โพธิ์พรหม 7,000 บาท
ขณะที่ รุ่นเยาวชน ประกอบด้วย ศักย์ศรณ์ แก้วเฟื่อง เหรียญทอง 10,000 บาท, ภัทรพล วงษ์ทำมา เหรียญทอง 10,000 บาท, ปริญญา เจียกสูงเนิน เหรียญทอง 10,000 บาท
รุ่นยุวชน ประกอบด้วย เหรียญทอง ณัชชา เรืองฉาย เหรียญทอง 10,000 บาท, พัชรพล พรมอุบล เหรียญทอง 10,000 บาท, ธนพล เหมือนเมือง เหรียญทอง 10,000 บาท, มณีรัตน์ ทับสกุล เหรียญเงิน 7,000 บาท, อารดา มีสุวรรณ เหรียญเงิน 7,000 บาท, สุธินันท์ อินสว่าง เหรียญเงิน 7,000 บาท, เตชินท์ เถื่อนพวงแก้ว เหรียญเงิน 7,000 บาท, จิตติพัฒน์ ชำนาญไพร เหรียญทองแดง 5,000 บาท
ส่วนรางวัลมอบให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญ ประกอบด้วย ธนภัทร ขวัญเมือง (ยุวชน), 1,000 บาท, อภินาจ กุญแจทอง (ประชาชน) 1,000 บาท, อภิรักษ์ แสงแก้วสุข (ประชาชน) 1,000 บาท
นอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับแชมเปี้ยนคนใหม่ ขวัญพิชชา ฉินโน นักมวยไทยหญิงดาวรุ่งของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้แชมป์ 100 ปอนด์ SPC สนามมวยเวิล์ด สยาม สเตเดียม อีกด้วย
รวมทั้งแสดงความยินดีกับ บัณฑิตพงษ์ โชตินอก นักชกยุวชนจากทีมมวยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ในรายการ U19 World Boxing Future Cup2026 ระหว่างวันที่ 8-19 มี.ค.69 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เพื่อคัดเลือกลุ้นคว้าโควตาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 ในเดือน พ.ย.นี้ อีกด้วย