"เต" หอบพวงมาลัยขอขมา "อ.สกล" ยุติทุกเรื่องราวดราม่า ที่โรงเรียนหมอนทองวิทยา

"เต" วรากร ช่างเขียนดี ดาวเตะจอมเทคนิค เข้าขอขมา อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา กลายเป็นภาพสุดประทับใจ พร้อมยุติดราม่าเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ที่โรงเรียนหมอนทองวิทยา
ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวดราม่าต่างๆ มากมาย ระหว่าง อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ที่จะอำลาโรงเรียนหมอนทองวิทยา ไปอยู่ที่ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สวนทางกับ "เต" วรากร ช่างเขียนดี ซึ่งขออยู่ที่เดิมต่อไป
ทั้งในวันอำลาของ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ที่เดินถือของหนักอยู่คนเดียวไร้ลูกศิษย์เข้าไปช่วยยกของ จนมีกระแสวิพากษ์วิจาร์ว่าทำไมบรรดาลูกศิษย์ถึงไม่เข้าไปช่วย ซึ่งวันนั้นก็รวมไปถึงตัวของ "เต" ซูเปอร์สตาร์ของทีมด้วย
ส่วนทางฝั่งของ อ.สกล ก็เคยออกมาพูดถึงการที่มี "เต" ด้วยคำพูดที่อาจดูไปในแง่ลบ ทำนองว่า "ตนไม่ควรมีเตตั้งแต่แรก" รวมไปถึงประโยคที่ว่า "วัดกันไปว่า โค้ชสร้างนักเตะ หรือนักเตะสร้างโค้ช" เป็นต้น ทำให้เกิดดราม่าในโลกโซเชียล
ล่าสุดทุกอย่างก็คลี่คลายลงเมื่อ วรากร ช่างเขียนดี ได้เข้ามาขอขมา อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ที่โรงเรียนหมอนทองวิทยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยุติเรื่องราวดราม่าต่างๆ ลงด้วยดี